 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre en légère baisse, prudence avant la BCE
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 09:41
Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible à l'extérieur de son siège à Francfort

Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible à l'extérieur de son siège à Francfort

Les principales Bourses européennes sont ‌en légère baisse en début de séance lundi, la prudence dominant ​les échanges avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et face aux tensions toujours vives au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 0,03% ​à 8.279,34 points vers 07h17 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,04% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 0,04%.

L'indice EuroStoxx ⁠50 prend 0,03%, tandis que le FTSEurofirst 300 recule de ‌0,09% et le Stoxx 600 de 0,05%.

À l'issue de sa réunion de politique monétaire, la BCE devrait relever ses ​taux d’intérêt jeudi, selon ‌les prévisions générales, dans un mouvement de précaution face ⁠au conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'éternise, maintenant les prix du pétrole à un niveau élevé et relançant l’inflation.

Sous l'effet de ⁠frappes américaines survenues ‌samedi contre trois pétroliers iraniens et des tirs de missiles ⁠balistiques du Corps des gardiens de révolution islamique (CGRI), les cours ‌du pétrole restent en hausse lundi, tandis que le trafic ⁠maritime par le détroit d'Ormuz tombe à son plus ⁠bas niveau depuis ‌mai.

"Les sujets brûlants pour les investisseurs seront les commentaires sur les effets ​indirects (de l’inflation) et les effets ‌de second tour, ainsi que l’intensité et le délai avec lesquels les prix de l’énergie finiront ​par se répercuter sur l’inflation sous-jacente", a déclaré Marco Wagner, économiste chez Commerzbank.

Les opérateurs anticipent une forte probabilité d’une nouvelle ⁠hausse d’ici décembre, puis d’une autre l’année prochaine.

Aux valeurs, Novartis perd 3,3% après que le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé que son médicament expérimental, le pelacarsen, n'a pas réussi à le risque de crise cardiaque et d'AVC lors d'un essai clinique de phase avancée.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
96,73 USD Ice Europ +0,84%
Pétrole WTI
91,54 USD Ice Europ +0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,666 +12,50%
BIOPHYTIS
0,0734 -4,80%
Pétrole Brent
96,55 +0,66%
CAC 40
8 278,62 0,00%
SOITEC
135,75 +5,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank