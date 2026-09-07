Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible à l'extérieur de son siège à Francfort

Les principales Bourses européennes sont ‌en légère baisse en début de séance lundi, la prudence dominant ​les échanges avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et face aux tensions toujours vives au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 0,03% ​à 8.279,34 points vers 07h17 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,04% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 0,04%.

L'indice EuroStoxx ⁠50 prend 0,03%, tandis que le FTSEurofirst 300 recule de ‌0,09% et le Stoxx 600 de 0,05%.

À l'issue de sa réunion de politique monétaire, la BCE devrait relever ses ​taux d’intérêt jeudi, selon ‌les prévisions générales, dans un mouvement de précaution face ⁠au conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'éternise, maintenant les prix du pétrole à un niveau élevé et relançant l’inflation.

Sous l'effet de ⁠frappes américaines survenues ‌samedi contre trois pétroliers iraniens et des tirs de missiles ⁠balistiques du Corps des gardiens de révolution islamique (CGRI), les cours ‌du pétrole restent en hausse lundi, tandis que le trafic ⁠maritime par le détroit d'Ormuz tombe à son plus ⁠bas niveau depuis ‌mai.

"Les sujets brûlants pour les investisseurs seront les commentaires sur les effets ​indirects (de l’inflation) et les effets ‌de second tour, ainsi que l’intensité et le délai avec lesquels les prix de l’énergie finiront ​par se répercuter sur l’inflation sous-jacente", a déclaré Marco Wagner, économiste chez Commerzbank.

Les opérateurs anticipent une forte probabilité d’une nouvelle ⁠hausse d’ici décembre, puis d’une autre l’année prochaine.

Aux valeurs, Novartis perd 3,3% après que le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé que son médicament expérimental, le pelacarsen, n'a pas réussi à le risque de crise cardiaque et d'AVC lors d'un essai clinique de phase avancée.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)