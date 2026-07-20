L'Europe ouvre en légère baisse avec une nouvelle flambée du pétrole

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse lundi en début de séance, les craintes inflationnistes liées à la nouvelle flambée des prix du pétrole incitant les investisseurs à la prudence.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,12% à 8.328,61 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,63%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 0,27% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 0,25%.

Les Etats-Unis ont de nouveau bombardé l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, pour un neuvième jour consécutif, tandis que Téhéran a riposté par des attaques à travers la région contre des alliés de Washington.

La poursuite des hostilités, qui entrave à nouveau le trafic dans le détroit d'Ormuz, fait grimper les prix du pétrole au-delà des 90 dollars le baril, ce qui assombrit les perspectives d'un ralentissement de l'inflation à quelques jours de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement de l'obligation d'État allemande à deux ans

DE10YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, a atteint lundi son plus haut niveau depuis deux ans, à 2,8174%, la progression des cours du brut renforçant les anticipations selon lesquelles Francfort procédera à deux nouvelles hausses de taux d'ici début 2027.

La banque centrale devrait toutefois choisir le statu quo jeudi, en attendant de voir les données à venir sur l'évolution des prix.

"Les 'faucons' sont prêts à temporiser cette fois-ci mais ne veulent pas exclure une seconde hausse de taux directeurs après la pause estivale. Christine Lagarde devrait garder cette option sur la table", écrivent lundi dans une note les analystes d'ODDO.

Du coté des valeurs, les actions du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du pétrole et le sous-indice correspondant du Stoxx 600 .SXEP est l'un des rares à afficher des gains ce lundi, avec une progression de 1,41%.

Les entreprises liées au secteur du voyage .SXTP , comme celles des compagnies aériennes, sont en revanche pénalisées et perdent 1,29%.

Les résultats de Ryanair RYA.I , dont le bénéfice trimestriel s'est révélé inférieur aux attentes, pèsent également sur le secteur, l'action de la compagnie aérienne low-cost reculant de 5,3% en début de séance.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|