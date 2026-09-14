L'Europe ouvre en baisse, prudence face au pétrole et l'IA

Les principales Bourses européennes reculent lundi en début de séance, pénalisées par la hausse des prix du pétrole et par la chute des valeurs liées à l'IA, qui subissent l'impact des mises en garde des principaux acteurs du secteur concernant les risques liés à cette technologie encore en cours de développement.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,42% à 8.145,79 points vers 07h32 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,33%.

Le FTSE 100 .FTSE de la Bourse de Londres prend en revanche 0,54%, la hausse des cours du pétrole soutenant les valeurs énergétiques.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E cède 0,59%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,06% et le Stoxx 600 .STOXX 0,03%.

La nouvelle hausse des prix énergétiques assombrit encore une fois le moral des investisseurs, qui craignent que l'inflation n'entraîne un resserrement plus important que prévu de la politique monétaire des banques centrales, alors que la Réserve fédérale (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) doivent annoncer cette semaine leurs décisions respectives sur les taux.

Le prix du Brent LCOc1, le contrat de référence pour le marché pétrolier, prend 2,79% à 107,53 dollars le baril après que des attaques de drones ont contraint l'Arabie saoudite à fermer vendredi son important oléoduc est-ouest, qui permettait jusqu'à présent au royaume de contourner le détroit d'Ormuz, aggravant ainsi le choc d'offre de pétrole.

Les Bourses sont en outre pénalisées par la chute de la technologie .SX8P (-1,62%), et plus particulièrement des valeurs liées à l'IA, telles que les puces, qui souffrent suite aux dernières mises en garde des géants Anthropic et OpenAI concernant les dangers d'un développement rapide et incontrôlé de leurs modèles les plus avancés.

OpenAI a pour sa part annoncé reporte son introduction en Bourse prévue pour cette année, invoquant des raisons de sécurité.

Dans le sillage de ce que l'on a observé plus tôt sur les marchés asiatiques, ASML ASML.AS perd 4%, ASMI ASMI.AS 6%, Infineon IFXGn.DE 6,2% et STMicroelectronics STMPA.PA 3,6%.

Legrand LEGD.PA , spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment et actif dans les centres de données, cède 3,5%.

Capgemini CAPP.PA grimpe en revanche de 6%, meilleure performance du CAC 40.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|