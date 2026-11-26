L'Europe ouvre dans le vert, Thanksgiving fait oublier les craintes sur la "tech"

Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance jeudi, la pause liée à la fête de Thanksgiving suspendant temporairement les inquiétudes liées aux valeurs technologiques, tandis que les droits de douane américains, vus comme moins dommageables que prévu, n'ont pas suscité la panique chez les investisseurs, stimulant un rebond des marchés en Asie et sur le Vieux continent.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,60% à 8.107,87 points vers 08h29 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,71% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE de 1,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grimpe de 1,77%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,42% et le Stoxx 600 .STOXX de de 1,43%

Donald Trump a déclenché mercredi une nouvelle offensive en matière de droits de douane en ciblant 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine, le Japon et l'Union européenne, mais les propositions du locataire de la Maison blanche n'ont réservé aucune mauvaise surprise, selon les analystes, d'autant que ces "tariffs" ne s'ajouteront pas à ceux déjà en vigueur en juillet.

"L'impact macroéconomique de cette augmentation devrait être modeste, d'autant plus que les enquêtes avaient été annoncées bien à l'avance", écrivent les analystes de JPMorgan.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, progresse après quatre séances consécutives en repli, le rebond des marchés mondiaux incitant les investisseurs à réduire leur demande d'actifs refuges.

Les compartiments européens de la défense .SXPARO et des banques .SX7P sont les principaux bénéficiaires du rebond jeudi, avec des hausses respectives de 3,6% et 2,7%.

La "tech", malmenée depuis plusieurs semaines par le scandale chez Nvidia NVDA.O et les doutes des investisseurs sur la capacité du secteur de l'intelligence artificielle à générer rapidement des bénéfices, reprend également des couleurs, avec un gain de 2,29% pour son compartiment .SX8P , porté par des hausses de 2,3% à 4,5% pour les groupes de puces Soitec SOIT.PA , STMicroelectronics STMPA.PA et ASML ASML.AS .

Côté baisse, Rémy Cointreau affiche l'une des seules performances négatives (-0,9%) du SBF 120 .SBF120 après avoir grimpé de près de 10% la veille, tandis qu'Eutelsat est lanterne rouge de l'indice parisien, en baisse de 3,5% après un abaissement de la recommandation de Deutsche Bank sur le titre de l'opérateur de satellites.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)