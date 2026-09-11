L'Europe ouvre dans le vert, tente un rebond après la BCE

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, tentant un rebond après une clôture en baisse la veille en réaction au ton offensif de la Banque centrale européenne.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,54% à 8.160,29 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,38% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,27%.

Sans surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux directeurs pour la deuxième fois cette année, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2027.

Alors que ce relèvement était largement anticipé par les marchés, la révision à la hausse des prévisions d'inflation laisse présager un impact prolongé de la flambée des coûts énergétiques sur les prix.

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient un nouveau resserrement de la politique monétaire dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation en zone euro et pourraient prendre de nouvelles mesures dès octobre, ont déclaré deux sources à Reuters.

En parallèle, la pression reste accrue sur les cours pétroliers, les Houthis renforçant leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb.

Le Brent LCOc1 perd 2,08% à 105,39 dollars le baril après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril.

Aux valeurs, Alstom ALSO.PA gagne 1,8% après avoir signé avec TransPennine Express des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros pour la fourniture et la maintenance à long terme d’une flotte de trains électriques à batterie en Grande-Bretagne.

Genfit GNFT.PA progresse de 3,5% au lendemain de l'annonce de son intégration dans le SBF 120.

Avio AVI.MI gagne 7% après que le fabricant italien de fusées a annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier semestre avait progressé de 7,3% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|