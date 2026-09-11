L'Europe ouvre dans le vert, tente un rebond après la BCE

Le logo d'Euronext est visible dans le quartier de La Défense

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le vert en début de séance vendredi, tentant un rebond après une ​clôture en baisse la veille en réaction au ton offensif de la Banque centrale européenne.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,54% à 8.160,29 points vers 07h15 ​GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,38% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,04%.

L'indice ​EuroStoxx 50 progresse de 0,48%, le FTSEurofirst ⁠300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Sans surprise, la Banque ‌centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux directeurs pour la deuxième fois cette année, tout en révisant à la hausse ses ​prévisions d'inflation pour 2027.

Alors ‌que ce relèvement était largement anticipé par les marchés, ⁠la révision à la hausse des prévisions d'inflation laisse présager un impact prolongé de la flambée des coûts énergétiques sur les prix.

Les responsables de la Banque ⁠centrale européenne (BCE) prévoient ‌un nouveau resserrement de la politique monétaire dans les mois à ⁠venir pour lutter contre l'inflation en zone euro et pourraient prendre de ‌nouvelles mesures dès octobre, ont déclaré deux sources à Reuters.

En ⁠parallèle, la pression reste accrue sur les cours pétroliers, les ⁠Houthis renforçant leur emprise ‌sur le détroit de Bab el-Mandeb.

Le Brent perd 2,08% à 105,39 dollars ​le baril après avoir atteint son plus ‌haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril.

Aux valeurs, Alstom gagne 1,8% après avoir ​signé avec TransPennine Express des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros pour la fourniture et la maintenance à long terme d’une flotte ⁠de trains électriques à batterie en Grande-Bretagne.

Genfit progresse de 3,5% au lendemain de l'annonce de son intégration dans le SBF 120.

Avio gagne 7% après que le fabricant italien de fusées a annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier semestre avait progressé de 7,3% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)