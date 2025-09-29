L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur le risque de "shutdown" aux USA

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre et d'une série d'autres données clés.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,09% à 7.877,81 points vers 07h07 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,14% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,17%.

Ce lundi, le président américain Donald Trump rencontrera les principaux dirigeants démocrates et républicains du Congrès afin de discuter de la prolongation du financement du gouvernement.

Sans accord, un "shutdown" débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques et bien d'autres entreront en vigueur.

"Si la fermeture se prolonge au-delà de la réunion de la Fed, celle-ci s'appuiera sur des données privées pour prendre ses décisions politiques", selon les analystes de BofA.

"À la marge, nous pensons que cela pourrait réduire la probabilité d'une baisse en octobre, mais seulement de façon marginale", estiment les analystes de BofA.

Aux valeurs, Exosens EXENS.PA progresse de 3,29% après avoir annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense.

En revanche, Stellantis STLAM.MI est dans le rouge, abandonne 2,13% après avoir annoncé lundi la nomination de Joao Laranjo au poste de directeur financier ("Chief financial officer"), avec effet immédiat.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)