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L'Europe ouvre dans le vert, la "tech" se distingue
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 12:33

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Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

11 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ‌affichent une solide progression mercredi en début de séance, les valeurs ​du secteur des semi-conducteurs se démarquant particulièrement après la publication des résultats du fournisseur américain d'infrastructures cloud pour l'IA CoreWeave après la ​clôture de Wall Street.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 8.336,35 points vers ​08h08 GMT. À Francfort, le Dax ⁠avance de 1,02% et à Londres, le FTSE 100 prend ‌0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 1,04%, le FTSEurofirst 300 0,71% et le Stoxx 600 0,69%, ce dernier frôlant ​son niveau record atteint ‌en août.

Le compartiment technologique du Stoxx prend 1,87%, ⁠l'optimisme revenant en force concernant l'intelligence artificielle (IA) après que CoreWeave <CRWV. O> a publié mardi soir une hausse de 168% de son chiffre ⁠d'affaires trimestriel, ce ‌qui rassure le marché sur un groupe ayant été ⁠au coeur des récentes turbulences du secteur en raison de ‌son endettement élevé. CoreWeave a également déclaré qu'il ⁠deviendrait rentable, sur une base ajustée, au cours du ⁠premier semestre 2028.

Les ‌actions liées aux semi-conducteurs grimpent dans son sillage : STMicroelectronics et Soitec ​avancent de 4% et 9,2% ‌à Paris, AMSL et ASMI de 2,9% et 5% à Amsterdam et Infineon de ​5,6% à Francfort.

Les groupes liés aux centres de données sont également aidés par les résultats bien accueillis de Siemens Energy, ⁠qui progresse de plus de 6%. Legrand et Schneider Electric gagnent environ 2% chacun dans les premiers échanges.

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas est en revanche pénalisé (-8,7%) après avoir fait état mercredi d'un résultat d'exploitation au troisième trimestre inférieur aux prévisions.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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