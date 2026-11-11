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L'Europe ouvre dans le vert, la "tech" se distingue
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 09:36

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Les principales Bourses européennes affichent une solide progression mercredi en début de séance, les valeurs du secteur des semi-conducteurs se démarquant particulièrement après la publication des résultats du fournisseur américain d'infrastructures cloud pour l'IA CoreWeave après la clôture de Wall Street.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,70% à 8.336,35 points vers 08h08 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,02% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 1,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,71% et le Stoxx 600 .STOXX 0,69%, ce dernier frôlant son niveau record atteint en août.

Le compartiment technologique du Stoxx .SX8P prend 1,87%, l'optimisme revenant en force concernant l'intelligence artificielle (IA) après que CoreWeave a publié mardi soir une hausse de 168% de son chiffre d'affaires trimestriel, ce qui rassure le marché sur un groupe ayant été au coeur des récentes turbulences du secteur en raison de son endettement élevé. CoreWeave a également déclaré qu'il deviendrait rentable, sur une base ajustée, au cours du premier semestre 2028.

Les actions liées aux semi-conducteurs grimpent dans son sillage : STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA avancent de 4% et 9,2% à Paris, AMSL ASML.AS et ASMI ASMI.AS de 2,9% et 5% à Amsterdam et Infineon IFXGn.DE de 5,6% à Francfort.

Les groupes liés aux centres de données sont également aidés par les résultats bien accueillis de Siemens Energy ENR1n.DE , qui progresse de plus de 6%. Legrand LEGD.PA et Schneider Electric SCHN.PA gagnent environ 2% chacun dans les premiers échanges.

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas VWS.CO est en revanche pénalisé (-8,7%) après avoir fait état mercredi d'un résultat d'exploitation au troisième trimestre inférieur aux prévisions.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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SCHNEIDER ELECTRIC
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SIEMENS ENERGY
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661,99 Pts DJ STOXX +0,56%
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