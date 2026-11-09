Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Les principales Bourses européennes avancent lundi en début ‌de séance, profitant d'une accalmie dans le secteur technologique, tandis que les investisseurs attendent la publication d'une série de ​données économiques de premier plan au cours de la semaine

À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 8.153,99 points vers 08h33 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,36% et à Londres, le FTSE 100 progresse de 0,30%.

L'indice ​EuroStoxx 50 gagne 0,52%, le FTSEurofirst 300 0,38% et le Stoxx 600 0,37%.

Après le rebond vendredi à Wall Street et, ce lundi, sur la plupart ​des Bourses asiatiques, le secteur technologique reste également en ⁠territoire positif en Europe (+0,72%), même si les investisseurs feront sans doute preuve de prudence face aux turbulences ‌persistantes autour de l'IA.

Le géant des puces Nvidia est en effet dans le collimateur après que le groupe a fait savoir dimanche qu'il enquêtait pour déterminer si son directeur général ​Jensen Huang avait été la cible ‌d'une opération d'espionnage de la part de la Chine. Le New York Times ⁠a notamment révélé qu'il a entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

Le titre du groupe américain, également coté à Francfort, plonge de plus de 6% dans la matinée, ce qui laisse ⁠présager une ouverture tout ‌aussi tendue à Wall Street dans l'après-midi.

La semaine s'annonce également chargée sur le front des ⁠données. Après un rapport sur l'emploi américain bien plus solide que prévu vendredi dernier, les opérateurs attendent une ‌série de données sur l'inflation, notamment l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévu mardi.

En France, ⁠où de nouvelles manifestations ont eu lieu ce week-end contre la vie chère, ⁠le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ‌reçoit par ailleurs lundi matin les représentants du patronat et des syndicats du secteur privé afin d'apporter des "réponses ​concrètes", notamment sur la question du salaire minimum (smic).

Côté actions, le ‌secteur bancaire européen est particulièrement dynamique lundi (+1,5%), Banco BPM s'envolant de 10% après que Crédit Agricole SA (-0,88%) a annoncé avoir proposé la fusion ​entre sa filiale italienne et le groupe transalpin.

UniCredit, la deuxième banque italienne, a pour sa part fait état d'une hausse annuelle de 24% de son bénéfice du troisième trimestre, bien supérieure aux prévisions, et a ⁠revu à la hausse son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année, ce qui fait grimper son action de 5,5% dans les premiers échanges.

À l'inverse, le secteur du luxe est affecté par les chiffres économiques publiés en Chine, l'un des principaux importateurs de produits de luxe européens, qui indiquent que la demande des consommateurs a été faible en octobre.

LVMH, Hermès et Kering perdent entre 2% et 1,2% dans les premiers échanges à Paris.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)