L'Europe ouvre dans le vert, en rebond après la déroute de la "tech"

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

23 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont ‌en territoire positif en début de séance lundi, amorçant un rebond après le ​choc suscité la semaine dernière par une vague de ventes sur les valeurs des puces et de l'intelligence artificielle (IA), qui a semé la déroute sur les ​marchés et accentué les inquiétudes quant aux perspectives mondiales de la "tech".

À Paris, le CAC 40 gagne 0,39% ​à 7.958,47 points vers 08h18 GMT. A ⁠Francfort, le Dax avance de 0,36% et à Londres, le FTSE 100 ‌monte de 0,22%

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,36%.

A ​New York, les futures ‌sur indices rebondissent également et donnent une hausse de 1,58% ⁠pour le Dow Jones, de 2,24% pour la S&P 500 et de 3,02% pour le Nasdaq.

Les analystes sont cependant réticents à parler de reprise et préfèrent ⁠attendre de confirmer ‌s'il s'agit d'un rebond durable ou seulement d'un répit temporaire.

"Tant que ⁠la volatilité restera élevée, même un rebond marqué est difficile à interpréter ‌comme le début d'une reprise durable", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez ⁠Swissquote Bank, tout en soulignant que "la bulle (de l'IA) a ⁠éclaté".

"Il y a des ‌raisons de s'attendre à une volatilité accrue. Mais il y a aussi des ​raisons de penser que les marchés ‌pourraient se redresser avant même que les incertitudes ne disparaissent", nuance Charu Chanana, stratégiste chez Saxo.

Aux valeurs, ​la technologie repart à la hausse avec des gains de 1,5% à 4% pour les groupes de puces tels que Soitec, STMicroelectronics ou ASML, ⁠portant le compartiment sectoriel européen, lui-même en progression de 1,04%.

La biotech française Abivax bondit de près de 8% après avoir a réaffirmé vendredi sa pleine confiance dans l'intégrité de son programme de développement clinique, après avoir été pris pour cible par un rapport de l'investisseur activiste Scorpion Capital.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)