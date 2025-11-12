L'Europe ouvre dans le vert en attendant la fin du "shutdown" américain

Un panneau "Bourse" est visible devant le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le vert mercredi en début de séance, dans l'attente d'une fin imminente du "shutdown" du gouvernement américain et alors que les investisseurs analysent une série de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,67% à 8.210,64 points vers 08h21 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,88% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,79%, le FTSEurofirst 300 prend 0,55% et le Stoxx 600 gagne 0,49%.

Après le Senat américain lundi, la Chambre des représentants doit voter mercredi un accord visant à mettre fin à la plus longue fermeture de l'administration fédérale de l'histoire, qui dure depuis de 1er octobre dernier, et qui devrait marquer le retour des données macroéconomiques officielles aux États-Unis et faciliter la visibilité de la Réserve fédérale (Fed) sur l'économie.

Une série récente d'indicateurs privés sur le marché du travail - dont celui du cabinet ADP publié mardi - a remis en question l'approche prudente de la banque centrale américaine en matière de taux d'intérêt, et renforcé les paris sur un assouplissement monétaire en décembre.

Les investisseurs digèrent également une série d'annonces liées à l'actualité des entreprises.

Edenred, qui a prévenu que le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil pourrait peser sur ses résultats 2026, plonge de plus de 10% et affiche la pire performance du CAC 40 dans les premiers échanges.

Son concurrent Pluxee est également pénalisé et abandonne plus de 7%.

Ailleurs en Europe, RWE prend 3,96% après avoir fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes sur les neuf premiers mois de l'année.

Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux actions liées à la technologie, alors que leurs valorisations élevées continuent de soulever des questions. Le fabricant de puces allemand Infineon, qui a relevé mercredi son objectif de ventes 2026 dans le segment des blocs d'alimentation pour l'intelligence artificielle (IA), affiche un gain léger de 0,34% à l'ouverture.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)