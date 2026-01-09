L'Europe ouvre dans le vert avec les données économiques

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent une série de données économiques en Europe et attendent le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,54% à 8.288,27 points vers 08h06 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,50%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,34% et le Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,31%.

Ce vendredi, les investisseurs analysent quelques donnés économiques en Europe.

En Allemagne, la production industrielle a enregistré une hausse surprise de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent et les exportations allemandes ont baissé de 2,5% en novembre par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

Le rapport sur l'emploi aux États-Unis est attendu plus tard dans la journée. Celui-ci devrait révéler un marché du travail atone mais pas d'effondrement.

En ce qui concerne la géopolitique, les investisseurs restent toujours attentifs aux développements au Venezuela après le raid américain qui a conduit à l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro et son incarcération à New-York.

Aux valeurs, Glencore GLEN.L bondit de 6,8% et Rio Tinto

RIO.L perd 2,6%, les deux groupes ayant annoncé jeudi soir avoir entamé des pourparlers en vue d'une fusion qui créerait le premier groupe minier mondial par sa valorisation.

Sainsbury's SBRY.L abandonne 2,2% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)