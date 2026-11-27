L'Europe ouvre dans le vert alors que s'achève la pause de Thanksgiving

Illustration représentant le logo d'Euronext

27 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont bien ‌orientées en début de séance vendredi, confirmant leur rebond alors qu'approche le terme d'un mois ​agité, marqué par une forte volatilité liée aux valeurs de l'intelligence artificielle (IA).

La pause offerte par les congés américains de Thanksgiving a en outre apporté une bouffée d'air frais aux ​investisseurs, en faisant oublier temporairement le tumulte qui a secoué la direction de Nvidia.

À Paris, le CAC 40 gagne ​0,27% à 8.130,40 points vers 08h35 GMT. A ⁠Francfort, le Dax avance de 0,77% et à Londres, le FTSE 100 monte ‌de 0,66%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,87%, tout comme le Stoxx 600.

Les futures sur indices New Yorkais ​laissent entrevoir une ouverture en ‌hausse à Wall Street, avec des gains de 0,89% pour l'indice ⁠Dow Jones, de 1,65% pour le S&P-500 et de 2,47% pour le Nasdaq Composite.

"La reprise des actions semble être d'ordre technique. Les questions qui ont provoqué la panique sur ⁠les marchés restent ‌sans réponse", nuance Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Si ces gains ⁠se maintiennent vendredi, cela indiquerait un retour de l'enthousiasme pour les investissements dans l'IA", ‌ajoute-t-elle.

Après avoir été malmenées depuis plusieurs mois, et en particulier ces dernières ⁠semaines, sur fond d'inquiétudes quant aux valorisations et aux perspectives réelles ⁠de bénéfice, les valeurs ‌de l'IA profitent de nouveau du rebond et apportent un soutien aux marchés d'actions, avec ​des gains de 3,8% à 5,1% pour ‌les groupes de semi-conducteurs comme ASML, STMicroelectronics, ASM International, Soitec et Infineon.

L'indice sectoriel du Stoxx 600 grimpe de 2,21%, ​tandis que le compartiment des groupes miniers prend 3,5%, porté par le rallye du cuivre et le rebond de l'or.

À Paris, l'action Lumibird bondit de 18,1% après ⁠l'annonce par Thales de l'ouverture de négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire du géant de la défense dans la société spécialisée dans les lasers.

Le titre Sanofi, qui a beaucoup gagné cette semaine après l'annonce d'une acquisition aux États-Unis par le laboratoire français, recule de 1,6% parmi les pires performances du CAC 40.

(Rédigé par Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)