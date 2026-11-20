L'Europe ouvre dans le rouge, plombée par la "tech" malgré l'IPO record d'Anthropic

Les principales Bourses européennes étaient dans le rouge en début de séance vendredi, plombées par la "tech" malgré une introduction en Bourse record pour le fleuron de l'intelligence artificielle Anthropic la veille, qui n'a pas suffi à raviver la confiance des investisseurs envers le secteur.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,94% à 8.004,65 points vers 08h32 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,32% et, à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,41%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,94%

Le Stoxx 600 .STOXX perd 0,95%, l'indice vedette de la zone euro ayant déjà perdu 4,2% depuis le début de la semaine et s'apprêtant à connaître sa pire semaine depuis mars 2026, au début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le secteur technologique, déjà malmené par la démission spectaculaire du directeur général du géant des puces Nvidia NVDA.O la semaine dernière, reste pénalisé malgré l'IPO la veille d'Anthropic ANT.O , le créateur du "chatbot" Claude.

Première grande entreprise spécialisée dans le développement de modèles d'IA de pointe à entrer en Bourse, Anthropic a inscrit jeudi le record de la plus grosse IPO de l'Histoire à ce jour, mais l'enthousiasme s'est vite estompé face aux craintes persistantes des investisseurs quant aux dépenses et récentes turbulences chez Nvidia.

"L'aversion au risque s'est intensifiée alors que les investisseurs ont continué à liquider des positions sursaturées et à réévaluer le contexte macroéconomique global après l'introduction en Bourse record d'Anthropic", résume Preston Pagli, analyste chez Citi.

Le compartiment sectoriel .SX8P du Stoxx recule de 2,98%pour toucher un plus bas de six mois, les groupes de semi-conducteurs tels que ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS ou Soitec SOIT.PA reculant de 4% à 9%.

D'autres groupes exposés à l'IA comme Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI abandonnent 3% à 5%.

Le fabricant de tubes en acier Vallourec VLLP.PA plonge de 12% après avoir fait état d'un résultat brut d'exploitation (RBE) en baisse de 25,8% au troisième trimestre, le groupe citant notamment le contexte au Moyen-Orient et une perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis liée à un sous-traitant.

Le titre Ubisoft UBIP.PA chute de 11% après la publication, la veille, des résultats semestriels du créateur de jeux vidéo.

(Rédigé par Augustin Turpin)