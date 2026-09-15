Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes reculent mardi en début ‌de séance, prolongeant ainsi les pertes de la veille dans un contexte de craintes inflationnistes, qui continuent ​d'entraîner la remontée des rendements obligataires.

À Paris, le CAC 40 perd 0,69% à 8.061,71 points vers 07h28 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,48% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 est ​en baisse de 0,61%, le FTSEurofirst 300 de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,62%.

Le Brent gagne encore 1,86% mardi pour s'établir à ​107,65 dollars le baril, les dernières attaques des Houthis ⁠pro-iraniens contre les infrastructures énergétiques saoudiennes attisant davantage les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole.

La hausse des ‌prix de l'or noir se traduit immédiatement par une recrudescence des craintes inflationnistes, ce qui devrait conduire les banques centrales, notamment la Réserve fédérale (Fed) cette même semaine, à ​relever leurs taux d'intérêt afin de freiner ‌la dynamique.

"Alors que les banquiers centraux auraient bien voulu ne pas agir ⁠en pleine campagne des élections législatives de novembre prochain, ils risquent de devoir monter leur taux directeur cette semaine", écrivent mardi les analystes de LBP AM, ajoutant que leurs prévisions d'inflation sont "bien plus élevées qu'auparavant".

Les opérateurs ⁠s'attendent largement à une ‌hausse des taux de la Fed mercredi et le marché obligataire subit de plein ⁠fouet cette révision des anticipations concernant les coûts d'emprunt, avec une nouvelle envolée des rendements qui pénalise ‌les actions.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans ressort à son plus haut niveau ⁠depuis 17 ans, tandis que celui des bons du Trésor américain équivalent dépasse ⁠les 5%.

Le rendement de ‌l'OAT française à dix ans s'établit quant à lui à 4,528%, un plus haut qui n'avait plus été ​enregistré depuis 2008.

Les ventes liées aux inquiétudes concernant les ‌risques liés à un progrès rapide et incontrôlé des systèmes d'IA, évoqués ces derniers jours par les dirigeants des géants américains ​du secteur, se sont quelque peu apaisées mardi, suivant la tendance observée sur les marchés asiatiques.

Le secteur technologique du Stoxx 600 perd 0,14% dans les premiers échanges de la séance.

Les banques reculent de 1,49%, ⁠dans le sillage de leurs homologues américains la veille, après que le directeur général de Bank of America a dit s'attendre à ce que les commissions liées aux activités de banque d'investissement du groupe américain reculent d'au moins 10% au troisième trimestre.

À Paris, Société générale et BNP Paribas abandonnent environ 2% chacun, tandis que Crédit agricole cède 1,5%.

L'assureur Axa, qui a présenté mardi ses objectifs à moyen-terme, perd 1,03%.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)