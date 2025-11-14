L'Europe ouvre dans le rouge avec les inquiétudes sur les taux

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi, le soulagement relatif des investisseurs sur la fin progressive du "shutdown" aux Etats-Unis n'ayant pas compensé les inquiétudes sur les valorisations des géants de la "tech" et la modération des attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,52% à 8.189,37 points vers 08h13 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,54% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,71%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,91% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,94%.

Malgré la reprise des opérations de l'administration fédérale américaine et la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis, les investisseurs restent prudents en attendant la publication des données économiques clef dont ils s'attendent qu'elles indiquent un affaiblissement de la première économie mondiale.

Par ailleurs, des responsables de la Fed ont fait preuve ces derniers jours d'hésitation sur la question des baisses des taux à venir, poussant les investisseurs à revoir nettement leurs attentes et pesant sur les marchés d'actions.

"La baisse observée sur l'ensemble des actifs a été prononcée, et si l'on examine l'ensemble des marchés investissables, il y avait peu d'endroits où se réfugier", selon Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

"Le gouvernement américain ayant repris ses activités, les traders attendent désormais le calendrier du Bureau of Labor Statistics pour connaître les données économiques clés", a-t-il ajouté, précisant que "jusqu'à présent, le positionnement a été largement déterminé par les données de niveau 2, qui devront être rapprochées des données globales qui influencent réellement le processus décisionnel de la Fed."

Aux valeurs, Siemens Energy ENER1n.DE bondit de 10% après avoir relevé ses prévisions à moyen terme et indiqué que les droits de douane américains auraient un impact moindre en 2026.

Le groupe de luxe suisse Richemont CFR.S gagne 6,5% après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.

A Paris, Vallourec VLLP.PA et Alstom ALSO.PA emportent environ 3% chacun, également après leurs résultats financiers au troisième trimestre.

Pluxee abandonne environ 4%, plombé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank.

