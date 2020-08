Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe monte, l'Asie rassure, Suez grimpe après l'offre de Veolia Reuters • 31/08/2020 à 11:00









LES PRINCIPALES BOURSES EUROPÉENNES OUVRENT EN HAUSSE par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi dans le sillage des nouveaux records inscrits vendredi à Wall Street, de bons indicateurs dans la matinée en Asie et de la perspective d'un rapprochement entre Veolia et Suez. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 1,16% à 5.061,05 points vers 8h35 GMT et à Francfort, le Dax prend 0,78%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,81%, le FTSEurofirst 300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,63%. La Bourse de Londres est fermée pour le "Summer Bank Holiday". Les investisseurs en Asie et en Europe saluent la progression de l'activité dans les services en Chine au mois d'août, malgré le ralentissement inattendu enregistré dans l'industrie, dû notamment à des inondations dans le pays. Au Japon, la production industrielle a progressé de 8% en juillet, un rythme bien plus important que prévu sous l'impulsion notamment du secteur automobile, signalant une reprise progressive de l'économie. La séance européenne s'annonce pauvre sur le plan macroéconomique avec uniquement les premiers chiffres de l'inflation en août en Allemagne. Le reste de la semaine sera plus rythmé avec notamment mardi et jeudi les résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur le secteur privé dans les économies européennes. Les investisseurs suivront également l'intervention de plusieurs membres de la Réserve fédérale, à commencer ce lundi par son vice-président Richard Clarida, qui pourrait faire des commentaires sur la nouvelle stratégie de la Fed visant à ramener les Etats-Unis au plein emploi et à favoriser la remontée de l'inflation. LES VALEURS En Bourse, le compartiment des services aux collectivités signe l'une des plus forte hausse en Europe, son indice Stoxx gagnant 1,18%, à la perspective d'une consolidation dans le secteur de la gestion de l'eau et des déchets après la proposition de Veolia d'acheter la quasi-totalité de la participation d'Engie au capital de Suez. Le titre Suez s'envole de 19,28% à 14,6 euros, se rapprochant de l'offre de Veolia à 15,50 euros par action. Suez prend ainsi la tête du Stoxx 600 devant l'action Engie (+5,70%) et Veolia (+3,32%). TechnipFMC gagne près de 5% et le secteur européen de l'énergie dans son ensemble prend 1,48%, portés la hausse des cours du brut. Ailleurs en Europe, le néerlandais Philips cède 0,75% après avoir annoncé que le département américain de la Santé avait annulé la majeure partie d'une commande de 43.000 ventilateurs d'hôpitaux, l'amenant à réduire son objectif de bénéfice pour 2020. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 1,12%, effaçant les pertes de la session précédente, les inquiétudes concernant la démission du Premier ministre Shinzo Abe ayant été atténuées par les spéculations selon lesquelles son éventuel successeur pourrait poursuivre sa politique actuelle. Selon des médias japonais, le secrétaire général du gouvernement Yoshihide Suga va se lancer dans la course à la succession de Shinzo Abe et pourrait prolonger la politique de soutien fiscal et budgétaire qui a marqué les huit années de mandat de ce dernier. La tendance a été également soutenue par la prise de participation d'un peu plus de 5% de Berkshire Hathaway dans cinq grandes entreprises japonaises dont Mitsubishi Corp (+7,72%) et Itochu (+4,19%). Les indices chinois ont effacé leurs gains en fin de séance sur des prises de profits: l'indice composite de la Bourse de Shanghai a cédé 0,24% après avoir pris jusqu'à 1,14% en séance. Le CSI 300 des grandes capitalisations du pays a perdu 0,58% après avoir atteint en séance un plus haut depuis 2015. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, la septième progression d'affilée pour l'indice Standard & Poor's 500, soutenu par les valeurs technologiques mais aussi par des indicateurs économiques encourageants. [.NFR] Le Dow Jones a gagné 0,57%. Ce gain lui permet d'afficher désormais une performance 2020 positive (+0,4%), ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 24 février. Le Standard & Poor's 500 a pris 0,67% à 3.508,01 points après avoir franchi les 3.500 points pour la première fois et inscrit un record à 3.509,23. Le Nasdaq Composite a progressé de 0,6% à 11.695,63, un nouveau plus haut historique de clôture. La hausse s'est amplifiée en fin de séance après des déclarations d'un proche conseiller de Donald Trump selon lesquelles le président est disposé à signer un plan de relance de 1.300 milliards de dollars, ce qui constitue un pas en direction des démocrates du Congrès. Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour le moment une progression de l'ordre de 0,4%. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine contre un panier de devises de référence, est stable. L'euro recule légèrement, passant de peu sous 1,19 dollar. Après avoir pris plus de 1% vendredi en réaction à l'annonce de la démission de Shinzo Abe, le yen, valeur refuge traditionnelle, abandonne 0,49% face à la perspective qu'un fidèle du Premier ministre sortant prenne la relève. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement du dix ans américain est quasiment stable à 0,7211%, après avoir grimpé vendredi à un pic de plus de deux mois, à 0,789%, soutenu par les annonces de la Réserve fédérale sur l'inflation. Le dix ans allemand gagne 1,5 point de base à -0,394% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en hausse, soutenus par la hausse de l'indice PMI chinois non-manufacturier et l'annonce par l'émirat d'Abou Dhabi d'une augmentation de sa réduction de pétrole en octobre à 30%. Le Brent de mer du Nord se traite à 46,46 dollars le baril (+1,42%) et pourrait enregistrer sa cinquième hausse mensuelle d'affilée. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,14% à 43,46 dollars. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

