L'Europe hésite, la BCE sous les projecteurs

90 minutes après l'ouverture de la séance, les Bourses européennes évoluent sans direction claire. Les tensions s'intensifient toujours au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran, renforçant la nervosité des marchés. La semaine sera notamment marquée jeudi par la décision de politique monétaire de la BCE. Les prochaines annonces de l'institution de Francfort devraient apporter des précisions sur la trajectoire des taux d'intérêt et les perspectives économiques en zone euro. Après 10h30, le CAC 40 ( 0,06%) est quasiment stable à 8 281,20 points, continuant de frôler l'équilibre. Londres, Francfort et Amsterdam cèdent respectivement 0,19%, 0,24% et 0,19%.

Détroit d'Ormuz : l'avertissement iranien

Sur le front géopolitique, hier soir, Mohsen Rezaï, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran a annoncé qu'il envisageait de déclarer une "zone interdite" près du détroit d'Ormuz. Cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial est verrouillée par Téhéran depuis le début du conflit avec les Américains.

"Dans les prochains jours, une zone interdite va être déclarée à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Elle commencera sur la ligne du blocus de la marine américaine, et comprendra des secteurs du Golfe. "Tout navire entrant dans cette nouvelle zone sera placé sur une liste de sanctions", a-t-il affirmé.

De son côté, le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé hier de ripostes "plus rapides et plus intenses", pour répondre aux attaques américaines. Une déclaration intervenue après que Téhéran a ciblé des navires de guerre américains en réaction aux frappes contre des pétroliers iraniens.

La résurgence des combats continue de peser sur les marchés énergétiques et ravive les craintes d'un choc d'offre. Les cours du pétrole fluctuent ce lundi. Après 10h30, le baril de Brent progresse de 0,29% à 96,20 dollars. Le WTI perd 0,36% à 91,05 USD.

BCE : hausse des taux en vue

C'est dans ce contexte pesant que la BCE délivrera ce jeudi sa nouvelle décision de politique monétaire. "Nous nous attendons à ce que la Banque centrale européenne procède à la deuxième hausse des taux de cette année, largement anticipée et clairement annoncée, portant le taux de dépôt à 2,5%", a souligné Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, à ce sujet. L'analyste estime que "dans les projections trimestrielles qui accompagneront cette décision, la BCE devrait relever ses prévisions de croissance du PIB de 0,1 point de pourcentage, à 0,9% pour 2026 et 1,3% pour 2027, reflétant la résilience récente de l'économie et l'amélioration des enquêtes de confiance prospectives."

En outre, les prévisions d'inflation globale pourraient reculer de 0,2 point de pourcentage à 2,8% pour 2026 (l'inflation sous-jacente restant inchangée à 2,5%), avant de remonter de 0,3 point de pourcentage à 2,6% pour 2027 (l'inflation sous-jacente restant à 2,5%), car la croissance plus forte, la forte hausse des prix du gaz et la faiblesse de l'euro se répercutent plus lentement qu'une flambée des prix du pétrole.

Soitec en tête du SBF 120

Dans l'actualité des sociétés cotées, TotalEnergies a annoncé la conclusion de plusieurs avancées contractuelles et commerciales majeures pour le projet Papua LNG, marquant des étapes clés vers la décision finale d'investissement. Papua LNG est un projet de production et de liquéfaction de gaz naturel situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. A l'issue de la cession par TotalEnergies d'une partie de sa participation et de l'exercice par l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée de son droit d'entrée, le géant pétrolier français détiendra une participation de 20% dans Papua LNG, aux côtés notamment d'ExxonMobil (34,1%, opérateur).

Par ailleurs, vendredi, Danone a annoncé la finalisation avec succès de l'acquisition de Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions de repas complets et équilibrés sur le plan nutritionnel. Un plus grand nombre de consommateurs auront alors accès à une alimentation nutritionnellement complète, pratique et durable. Huel sera consolidé dans les états financiers de Danone à compter du 1er septembre 2026.

Le groupe de services à l'environnement Derichebourg annonce le lancement d'une offre d'un montant principal total de 800 MEUR d'obligations vertes senior, composée d'obligations senior à échéance en 2031 et d'obligations senior à échéance en 2033. Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé à diverses fins, si celle-ci est réalisée. Il servirait notamment à rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition de 100% du capital social de Scholz Holding GmbH et de 80% du capital social de Scholz Recycling GmbH.

De son côté, Soitec ( 5,77%) occupe la première place ce lundi matin du SBF 120 grâce à Jefferies. Tout en réaffirmant son opinion "sous-performance", le bureau d'études relève son objectif de cours sur Soitec de 85 à 98 EUR, dans le sillage du relèvement, par le fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs, de ses objectifs de chiffre d'affaires la semaine dernière. "Soitec a de nouveau relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires du 2e trimestre de l'exercice 2027 à environ 50% en rythme annuel, et prévoit que le chiffre d'affaires de Photonics-SOI pour l'exercice 2027 sera de 2,5 à 3,0 fois supérieur à celui de l'exercice 2026", rappelle le broker américain.

Ailleurs en Europe, Novartis a fait part, vendredi soir, de l'échec de son essai de phase III Lp(a)HORIZON sur le pelacarsen, qui n'a pas atteint son objectif principal de réduction du risque d'événements cardiovasculaires (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel, AVC non fatal et revascularisation coronarienne urgente nécessitant une hospitalisation), par rapport au placebo. Ce matin, le titre du groupe pharmaceutique suisse cède 3,6%.