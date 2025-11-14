L'Europe finit en nette baisse, les craintes sur le budget pénalisent la Bourse de Londres

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi, clôturant une semaine marquée à nouveau par la forte volatilité, alors que les valeurs de la technologie continuent d'interroger et que les espoirs de baisse des taux aux Etats-Unis se sont dissipés.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,76% à 8.170,09 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,64% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 1,11%, pénalisé par les craintes autour du budget 2026. L'indice a par ailleurs connu sa plus forte baisse journalière depuis le 9 avril, lorsque l'annonce des droits de douane américains avait secoué les marchés mondiaux.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,85%, le FTSEurofirst 300 1,00% et le Stoxx 600 1,01%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,78% et le CAC 40 2,77%.

La confiance des investisseurs, brièvement revenue avec la fin du "shutdown" du gouvernement américain, s'est rapidement détériorée, alors que les craintes d'une bulle autour de l'intelligence artificielle persistent et que les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre semblent s'amenuiser.

Plusieurs responsables de la politique monétaire américaine ont récemment exprimé leurs doutes quant à une troisième baisse des taux d'intérêt en décembre, invoquant les craintes liées à l'inflation et les signes de relative stabilité du marché du travail, ce qui a conduit les investisseurs à revoir leurs prévisions.

Le manque de données officielles malgré la levée, jeudi, du "shutdown" de l'administration fédérale, contribue à cette prudence, le calendrier des prochaines publications restant incertain. Le Bureau d'analyse économique du département du Commerce a déclaré vendredi qu'il s'efforçait de le mettre à jour.

"La Fed avance à l'aveuglette, tout comme nous", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY à New York.

La technologie reste également dans le collimateur des investisseurs et, bien que le Nasdaq soit repassé dans le vert vendredi, les doutes persistent, à quelques jours seulement de la publication des résultats financiers du groupe phare du secteur, Nvidia.

En Europe, le secteur technologique du Stoxx 600 a perdu 1,4% vendredi, mais a tout de même enregistré un gain hebdomadaire après les fortes pertes de la semaine précédente.

Les actifs britanniques ont été particulièrement pénalisés vendredi, alors que, selon une source, le gouvernement a renoncé au relèvement de l'impôt sur le revenu prévu dans le budget de la nation qui doit être présenté le 26 novembre.

VALEURS

A Paris, Alstom a pris plus de 4% après avoir relevé son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires et fait état d'un résultat meilleur que prévu au premier semestre.

Pluxee a en revanche abandonné 2,81% après un abaissement de recommandation de Deutsche Bank.

Ailleurs en Europe, Siemens Energy a bondi de 9,3% après avoir relevé ses prévisions à moyen terme et indiqué que les droits de douane américains auraient un impact moindre en 2026.

Le groupe de luxe suisse Richemont a gagné 5,85% après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.

Novo Nordisk, dont l'actionnaire principal, la Fondation Novo Nordisk, a imposé vendredi un remaniement du conseil d'administration du groupe avec Lars Rebien Sorensen à sa tête, a perdu 2,39%.

Les banques britanniques Barclays, Lloyds et Natwest ont toutes reculé d'environ 3%, pénalisés par la crainte que, si Londres ne relevait pas l'impôt sur le revenu, une augmentation des taxes sur le secteur soit nécessaire pour combler le déficit budgétaire.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,47%, mais le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite se sont retournés à la hausse et progressent de 0,22% et 0,51% respectivement.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'économie de la zone euro a continué de croître à un rythme modeste (+0,2%) mais respectable au troisième trimestre par rapport au précédent, tandis que l'excédent commercial a bondi en septembre grâce à la vigueur des exportations vers les États-Unis, selon les données publiées vendredi par Eurostat.

En France, l'inflation harmonisée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

CHANGES

Le dollar gagne 15% vendredi par rapport à un panier de devises de référence, mais il s'achemine vers une baisse hebdomadaire, les investisseurs attendant la publication d'une série de données retardées qui pourraient indiquer un affaiblissement de l'économie.

L'euro perd 12% à 1,1617.

La livre sterling s'est affaiblie vendredi et perd 27% face au dollar, reflétant les tensions sur les marchés alors que, selon une source, le gouvernement britannique a renoncé à augmenter l'impôt sur le revenu.

Le bitcoin est tombé vendredi sous la barre des 96.000 dollars pour la première fois en plus de six mois, affecté par la vente d'actifs à risque. La cryptomonnaie a toutefois regagné un peu de terrain et se négocie à 96.972,73 dollars vers 16h20 GMT.

TAUX

Les rendements souverains britanniques longs se sont tendus vendredi, le Gilt à 20 ans et à 30 ans, prenant respectivement 16 points de base (pb), à 5,3970%, et 13 pb, à 4,575%, et enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis le 2 juillet, date à laquelle des rumeurs d'une démission de Rachel Reeves avaient circulé.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 3 points de base à 2,7173%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a avancé de 1 point de base à 2,0380%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a pris 4,2 points de base à 3,4572%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans s'est retourné à la hausse sur fond de doutes sur la prochaine décision de la Fed et gagne 2 points de base à 4,1308%, tandis que celui de l'obligation à deux ans prend 1,3 point de base à 3,6017%. Les rendements avaient reculé plus tôt dans la séance, les investisseurs se tournant vers des actifs moins risqués.

PÉTROLE

Les cours du pétrole grimpent vendredi après une attaque de drones ukrainiens sur le port russe de Novorossiisk, plateforme stratégique de Moscou sur la mer Noire, dans l'une des ses plus importantes opérations contre les infrastructures russes d'exportation de brut ces derniers mois.

Le Brent prend 2,54% à 64,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,85% à 60,36 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or ont reculé vendredi, les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en décembre s'amenuisant.

Le cours au comptant de l'or baisse de 1,47% à 4.108,77 dollars l'once après avoir perdu plus de 3% plus tôt dans la séance.

Le métal précieux, qui ne génère pas de rendement, bénéficie des contextes de taux d'intérêt bas.

A SUIVRE LE 17 NOVEMBRE:

(Rédigé par Diana Mandiá)