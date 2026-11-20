Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi, les valeurs technologiques enregistrant leur pire semaine depuis six ans alors que le secteur de l'IA fait un retour douloureux à la réalité après le début boursier d'Anthropic, qui a certes battu des records mais n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 1,89% à 7.927,75 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 2,45% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 1,02%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur une perte de 2,64%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 1,97% et le Stoxx 600 .STOXX a reculé de 1,89%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 et le CAC 40 cèdent plus de 5%, ce qui représente leur pire performance hebdomadaire depuis le début de la guerre commerciale lancée par les États-Unis début avril 2025.

Même si le secteur technologique n'occupe pas en Europe la place prépondérante qu'il occupe aux États-Unis, la vague de ventes d'actions liées aux puces électroniques et à l'IA s'est également fait sentir avec force sur le Vieux Continent en cette fin de semaine, provoquant une chute de 5,06% du compartiment sectoriel du Stoxx 600 <. SX8P>. La baisse est de plus de 10% sur la semaine, ce qui n'avait pas été observé depuis octobre 2020.

Le moral est particulièrement fragile à Wall Street, où, à la clôture des Bourses européennes, le Standard & Poor's 500 .SPX recule de 1,91% et le Nasdaq Composite .IXIC abandonne 3,24%, ce dernier étant entraîné par le plongeon des fabricants de puces électroniques tels que Nvidia NVDA.O (-6,8%), qui ne parvient pas à se remettre du scandale lié à son ancien DG, et le nouveau venu Anthropic ANT.O (-11,4%), dont les débuts spectaculaires de la veille ont laissé place à une séance marquée par de fortes pertes.

Au-delà du secteur technologique, les matières premières .SXPP ont également été sous pression (-3,45%), le cours du cuivre ayant chuté à son plus bas niveau depuis mars alors que l'intérêt pour les investissements dans le secteur de l'IA suscite des doutes concernant la demande.

"Les signes indiquant que l'essor des investissements dans l'IA s'essouffle et que la Réserve fédérale américaine va devoir adopter une politique plus offensive pour maîtriser l'inflation se multiplient", signale Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Les rendements obligataires chutent quant à eux fortement des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs se tournant vers la dette souveraine, considérée comme des valeurs refuges.

L'aversion au risque frappe par ailleurs le bitcoin, la plus importante cryptomonnaie au monde, qui est passé vendredi sous la barre des 60.000 dollars pour la première fois depuis juillet.

VALEURS

ASMI ASMI.AS , ASML ASML.AS ou Infineon IFXGn.DE , des entreprises liées à l'industrie des puces électroniques, ont perdu 7,20%, 9,3% et 7,9%.

D'autres groupes européens exposés à l'IA comme Nokia NOKIA.HE , Schneider Electric SCHN.PA , Legrand LEGD.PA et Prysmian PRY.MI ont abandonné entre 3,7% et 8,8%.

Les valeurs européennes des biens de consommation de base ont quant à eux affiché une bonne tenue, sur fond de regain d'intérêt pour les secteurs défensifs. Le compartiment sectoriel du Stoxx 600 .SX3P a progressé de 0,88% et a été le seul composant de l'indice à clôturer en territoire positif vendredi.

À Paris, le développeur français de jeux vidéo Ubisoft UBIP.PA a plongé de 23% après avoir annoncé la veille un objectif de chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre.

L'action Vallourec VLLP.PA a reculé de 14%, le fabricant français de tubes en acier ayant fait état d'une chute de 25,8% de son résultat brut d'exploitation (RBE) au troisième trimestre.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aux Etats-Unis, le moral des ménages américains s'est amélioré comme prévu en novembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Dans la zone euro, la confiance des consommateurs a quant à elle progressé de manière inattendue en novembre, selon les résultats préliminaires de la Commission européenne.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont enregistré une hausse surprise en octobre sur un mois, soutenues par un appel du gouvernement invitant les ménages à faire des provisions de produits longue conservation ainsi que par une augmentation des ventes de vêtements, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

TAUX

Les investisseurs achètent des obligations sur fond d'aversion au risque, ce qui pénalise les rendements.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède 10,4 points de base à 4,9477%. Le deux ans US2YT=RR perd 12,8 points de base à 4,6511%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a perdu 10,9 points de base à 3,3010%, tandis que celui du titre à deux ans DE10YT=RR a abandonné 10,7 points de base à 3,0571%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a perdu 6,8 points de base à 4,8742%.

CHANGES

Le dollar perd du terrain vendredi après la remontée observée depuis plusieurs semaines, alimentée par les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la Fed. La baisse de l'appétit pour les devises plus risquées limite toutefois les pertes.

Le billet vert cède 0,17% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,16% à 1,0983 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement et s'apprêtent à enregistrer une baisse hebdomadaire, aidés par les exportations soutenues de brut en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 cède 0,7% à 91,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 0,55% à 82,75 dollars.

Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont par ailleurs menacé vendredi d'attaquer les ports saoudiens sur la mer Rouge si les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite frappaient le port stratégique d'Al-Hodeïda, quatrième ville du Yemen situé sur la mer Rouge.

A SUIVRE LE 23 NOVEMBRE : L5N46Z160

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)