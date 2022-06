L'Europe finit en hausse, Wall Street à la peine

Mais, les marchés américains ont sans doute été refroidis par les propos plutôt " faucon " le gouverneur de la Fed de New York. John C. Williams s'attend à un ralentissement de l'économie américaine, mais pas à une récession. Selon lui, la prochaine réunion de la Fed, le mois prochain, devrait débattre autour d'une hausse des taux de 50 ou 75 points de base.

Peu après l'ouverture, les investisseurs ont bien réagi à la présentation de Christine Lagarde en ouverture du Forum annuel des banques centrales organisé par la BCE à Sintra, au Portugal. La présidente de la Banque centrale européenne a délivré un discours équilibré. Elle s'engage à empêcher la dislocation du marché obligataire européen tout en veillant à ce que les gouvernements contrôlent leurs finances publiques. De plus, elle a confirmé sa stratégie de remontée progressive des taux.

La séance a bien débuté après l'annonce de la régression de la pandémie en Chine. Aucune infection locale à Pékin et Shanghaï, une première depuis février. Aussi, les autorités ont réduit la période de quarantaine pour les voyageurs étrangers.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse, soutenus par la Chine et la BCE. Le CAC 40 a gagné 0,64% à 6 086,02 points. L'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,26% à 3 548,15 points. A Wall Street en revanche, la prudence est de mise. Après un bon début de séance, le Dow Jones cède 0,23% et le Nasdaq de 1,24%, les valeurs technologiques étant pénalisées par l'orientation positive du rendement du 10 ans américain.

