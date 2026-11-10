L'Europe finit en hausse, tumulte à Wall Street après l'inflation

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, encouragées par le recul des cours pétroliers, tandis que les données plus élevées que prévu de l'inflation aux États-Unis laissent entrevoir une politique monétaire restrictive.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,55% à 8.278,59 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 0,47% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,74%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,26% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,40%.

Bien que freinant quelque peu leur désescalade, les cours de l'or noir retombent à leur plus bas niveau depuis près de deux mois, en réaction aux propos de responsables américains minimisant la nécessité d'une nouvelle intervention militaire contre l'Iran, ce qui soutient les perspectives d'une issue au conflit.

Le Brent LCOc1 cède 0,62% à 92,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 0,2% à 86,68 dollars.

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré mardi avoir dit aux alliés du G7 que les sanctions économiques et le blocus naval américains étaient si efficaces que le président américain Donald Trump n’avait pas besoin de mener d’opérations de combat de grande envergure en Iran.

Ces propos font suite à ceux de Donald Trump qui a déclaré lundi qu’il comptait suspendre pour l’instant toute nouvelle frappe militaire contre l’Iran à la demande de pays voisins, dont le Qatar qui tient un rôle de médiateur dans les négociations pour mettre fin au conflit.

Hormis la géopolitique, les investisseurs s'accommodent des données plus élevées que prévu de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre, laissant entrevoir la possibilité d'un resserrement monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui suscite une vague de vente sur le marché obligataire.

Une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre étant déjà pratiquement couru d'avance, les paris du marché sur une augmentation plus importante ont rapidement progressé après la publication des données sur l'inflation.

Selon les données LSEG, les marchés anticipent à environ 90% la probabilité d'une hausse de 25 points de base, le reste misant sur un relèvement de 50 points de base.

En marge d'une conférence sur l'énergie, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que la Fed devait relever ses taux d’au moins un demi-point de pourcentage avant de marquer une pause pour faire le point, estimant que le taux actuel "alimentait les pressions inflationnistes".

"L’objectif devrait être de rendre la politique monétaire modérément restrictive afin de pouvoir garantir durablement à la fois le plein emploi et la stabilité des prix", a également dit Lorie Logan, dans des propos tenus séparément lors d’une conférence sur l’énergie.

Ces déclarations font écho à celles de Chris Waller, gouverneur de la Fed, qui a déclaré que s’en tenir à une hausse plus modeste risquerait de nuire à la crédibilité de la banque centrale américaine dans sa lutte contre l’inflation.

VALEURS

À Paris, Edenred EDEN.PA et Pluxee PLX.PA ont avancé respectivement de 6,37% et de 4,88% pour se hisser en tête du SBF 120 .SBF120 , après que la justice brésilienne a suspendu une partie de la nouvelle réglementation sur les chèques-repas destinés aux entreprises.

Ailleurs en Europe, le groupe britannique de distribution de vêtements et de produits alimentaires Marks & Spencer (M&S) MKS.L a gagné 4,07% après avoir dit viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 9% à moyen terme.

À WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le rouge, le Dow Jones .DJI reculant de 0,69%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,87% et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,31%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aux États-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un mois en octobre , contre des attentes à +0,3% et après +0,6% en septembre. La mesure dite "core" ressort pour sa part à +0,3% en glissement mensuel, contre des attentes à +0,2% et après +0,3% en septembre.

L'évolution des prix à la consommation sur un an n'est toutefois pas connue, en raison du "shutdown" administratif survenu l'année dernière.

CHANGES

Le billet se raffermit à mesure que les anticipations d'un resserrement monétaire par la banque centrale américaine se renforcent.

Le dollar gagne 0,70% face à un panier de devises de référence .DXY .

L'euro perd 0,65% à 1,1150 dollar EUR= .

TAUX

Le marché obligataire américain subit une forte vague de ventes à la suite des données sur l'inflation et des commentaires du gouverneur Chris Waller.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR décolle de 14,8 points de base à 5,0104%. Le deux ans US2YT=RR s'envole de 21,0 points de base à 4,7566%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a terminé à 3,3159% et le deux ans DE10YT=RR à 3,0878%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a fini à 4,7997% et le deux ans FR10YT=RR à 3,5642%.

À SUIVRE MERCREDI 11 NOVEMBRE : nL5N46N26E

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)