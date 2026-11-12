L'Europe finit en hausse, à l'abri des secousses chez Nvidia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, le Stoxx 600 clôturant à un niveau record, tandis qu'à New York, les investisseurs digèrent la démission du directeur général de Nvidia, un tournant pour le géant américain des puces électroniques, au coeur d'une vive controverse concernant ses relations avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,34% à 8.361,36 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,57% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé la séance sur un gain de 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,17% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,25%.

L'indice paneuropéen a clôturé la séance à 664,01 points, sur un record pour la deuxième séance consécutive.

Les Bourses européennes sont soutenues par une série de résultats d'entreprises bien accueillis et par la récente chute des cours du pétrole à un niveau bien inférieur à 100 dollars le baril. De plus, grâce à leur faible exposition au secteur technologique, ils échappent à la nervosité qui règne sur les indices américains autour de l'intelligence artificielle (IA) et notamment sur Nvidia NVDA.O .

Le directeur général du fabricant de puces, Jensen Huang, a démissionné jeudi de ses fonctions après s'être retrouvé au coeur d'un scandale suite à des informations selon lesquelles il aurait entretenu deux liaisons extraconjugales, dont une avec une femme accusée d'être une espionne pour la Chine.

Son départ prive le marché d'une figure de premier plan et plonge le secteur des semi-conducteurs dans l'incertitude, ce qui pèse tant sur l'action du géant Nvidia que sur celles d'une partie de ses concurrents.

"Aucun autre patron ne peut se vanter d'avoir créé autant de valeur. Son départ brutal va forcément désorganiser la direction pendant quelques mois, mais Nvidia garde ses clients, ses puces et son avance technologique. Voir près de 700 milliards de dollars s'évaporer en une semaine pour un seul homme semble excessif", estime toutefois Matéis Mouflet, analyste de marchés chez XTB France.

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress , assurera les fonctions de directrice générale par intérim, un choix vu comme rassurant même si sa tâche s'annonce de taille.

"Colette Kress jouit d'une grande estime auprès des investisseurs et devrait être en mesure de guider Nvidia à travers cette période difficile", dit Gil Luria, directeur général de DA Davidson, soulignant que Nvidia a toujours été dirigé par son fondateur depuis sa création et que Jensen Huang concentrait une grande partie du pouvoir décisionnel.

Les investisseurs sont également attentifs à la politique monétaire, les rendements des bons du Trésor américain grimpant jeudi pour dépasser à nouveau les 5% alors que les anticipations d'une hausse des taux en décembre se sont intensifiées à la suite de la publication, mardi dernier, des chiffres d'inflation plus élevés que prévu et d'une série de commentaires de membres de la Fed.

Les déclarations faites jeudi par le locataire de la Maison blanche ont accéléré l'envolée: Donald Trump a affirmé que les États-Unis n'avaient pas besoin d'un accord avec l'Iran, ce qui laisse une nouvelle fois les investisseurs perplexes et met en évidence la difficulté de parvenir à un compromis pour mettre fin à la guerre.

VALEURS

La marque de luxe britannique Burberry BRBY.L a bondi de 8% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux attentes, allant à contre-courant du ralentissement général du secteur du luxe qui a pesé sur ses principaux concurrents.

Siemens SIEGn.DE a gagné 1,7% après avoir relevé sa prévision de croissance dans un contexte de demande soutenue pour ses trains et ses centres de données liés à l'IA.

Rolls Royce RR.L , qui a fait état d'une forte demande dans ses activités aérospatiales civiles et de défense, tout en réaffirmant ses prévisions annuelles, a progressé de 2%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,31%, le Standard & Poor's 500 .SPX prend 0,17% et le Nasdaq Composite .IXIC gagne 0,08%, après avoir effacé une baisse de plus de 1% en début de séance.

Le titre Nvidia NVDA.O , qui avait ouvert sur un recul de 13%, cède 5,1% à mi-séance.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le nombre de personnes ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté à 200.000 lors de la semaine au 7 novembre, tout en restant à un niveau compatible avec un marché du travail stable, voire en pleine expansion, ce qui permet à la Réserve fédérale (Fedà de se concentrer sur la lutte contre l'inflation.

Au Royaume-Uni, l'économie a enregistré sa plus forte croissance depuis deux ans et demi au troisième trimestre 2026, soutenue par les investissements dans l'IA, déjouant ainsi les prévisions de ralentissement formulées après le début de la guerre en Iran.

Le produit intérieur brut (PIB) britannique a augmenté de 0,7% sur la période juillet-septembre, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

CHANGES

Le dollar est avance de 0,27% face à un panier de devises de référence .DXY , évoluant autour de son plus haut niveau depuis 19 mois, porté par les anticipations sur les taux de la Fed.

L'euro perd quant à lui 0,3% à 1,1056 dollar EUR= , son plus bas niveau par rapport au billet américain depuis avril 2025.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain grimpent jeudi, les opérateurs évaluant la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale plus importante mois prochain et les propos du président américain sur l'Iran.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 9,6 points de base à 5,0845% et celui du titre à deux ans US2YT=RR s'envole de 11,9 points de base à 4,8455%.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a toutefois déclaré jeudi qu'elle ne pensait pas que la banque centrale américaine doive opter pour des hausses de taux d'intérêt plus agressives.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a en revanche terminé la séance quasi inchangé, à 3,3252%. Le deux ans DE10YT=RR a quant à lui fini à 3,1263%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a pour sa part pris 3 points de base à 4,8277%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent à la hausse après avoir reculé plus tôt dans la journée, sur fond de tensions géopolitiques persistantes.

Le Brent LCOc1 prend 1,18% à 93,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,57% à 87,02 dollars.

A SUIVRE LE 13 NOVEMBRE : nL5N46N26E

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)