L'Europe finit dans le vert, séance calme en l'absence de Wall Street

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX à la Bourse de Francfort

par Diana Mandia

26 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse jeudi, mettant fin à deux séances de ‌pertes grâce au rebond des valeurs technologiques et des matières premières, qui ont ainsi profité du calme de ce jour férié de Thanksgiving à Wall Street.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,61% à 8.108,74 ​points. À Francfort, le Dax a pris 2,14% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 1,75%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur un gain de 2,11%, le FTSEurofirst 300 de 1,70% et le Stoxx 600 de 1,83%.

En l'absence de la Bourse de New York, qui ne rouvrira que vendredi et pour une séance écourtée, les places européennes se sont accordées un répit malgré les incertitudes concernant ​les perspectives de l'IA et les scandales chez Nvidia, qui se sont soldés par une semaine de fortes fluctuations pour les actions, en particulier dans le secteur technologique.

La dernière série de droits de douane annoncée mercredi par la Maison blanche ne semble pas aussi sévère ​qu'on le craignait au départ, ce qui a plutôt rassuré les investisseurs.

Les opérateurs ne semblent pas non ⁠plus très surpris par la répartition de trois postes clés au sein de la Banque centrale européenne (BCE), dont celui de la présidente Christine Lagarde, qui quittera ses fonctions en février 2027.

Le ‌Conseil européen nommera ce jeudi l'Espagnol Pablo Hernández de Cos au poste de président de l'institut monétaire, la Française Laurence Boone au poste de directrice des opérations des marchés financiers et l'Allemand Markus Brunnermeier au poste de chef économiste.

Largement considéré comme le favori, la nomination de l'ancien gouverneur de la Banque d'Espagne à la ​tête de la banque centrale de la zone euro est perçue comme un ‌pari sur la continuité.

"Nous considérons qu'il s'agit, dans l'ensemble, d'une continuité par rapport à Lagarde. À terme, nous voyons la BCE adopter une ⁠position un peu plus accommodante, ce qui pourrait peser sur l'euro. Nous pensons que la situation en France, avec les élections prévues l'année prochaine, représente un risque bien plus important pour l'euro", estime Nick Rees, analyste chez Monex Europe.

À cinq mois de la présidentielle, la candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, et celui de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, restent en tête des sondages pour se qualifier pour ⁠le deuxième tour, malgré l'afflux de candidats ‌qui se lancent dans la course à l'Élysée.

Les responsables de la BCE étaient par ailleurs prêts à relever les taux d'intérêt en octobre, mais ils ont finalement ⁠décidé de reporter cette décision afin de recueillir davantage d'informations sur les risques liés à l'inflation, selon le compte-rendu de leur réunion du mois dernier, publié ce jeudi.

VALEURS

Le compartiment technologique du Stoxx 600 s'est redressé ‌jeudi, terminant la séance sur un gain de 2,87%, soutenu par le rebond des actions liées aux semi-conducteurs. Soitec et STMicroelectronics ont pris 6,9% et 4,48% à Paris, tandis ⁠qu'ASML, le plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de puces, a gagné 3,23% à Amsterdam.

Les valeurs minières ont également enregistré ⁠une nette progression(+3,54%), dans le sillage d'un rebond des ‌cours du cuivre.

Les banques ont quant à elles gagné 2,44%.

À Londres, Imperial Brands a bondi de plus de 13% après que le groupe américain Altria, le fabricant des cigarettes Marlboro, a annoncé qu'il ​envisageait de lancer une offre d'achat sur la société.

LES INDICATEURS DU JOUR

La croissance des prêts aux entreprises dans la ‌zone euro s'est accélérée en octobre, progressant de 4,5% après 4,2% en septembre, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

En France, la croissance des prix à la production de l'industrie pour le marché national a ralenti à ​1,3% sur un mois en octobre, contre 1,8% un mois plus tôt, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.

Le moral des consommateurs allemands devrait pour sa part s'améliorer à l'approche du mois de décembre, selon une enquête publiée par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM).

CHANGES

Le dollar s'affermit légèrement (+0,10%) face à un panier de devises de référence, restant juste en dessous de ses sommets de ⁠cette année.

L'euro perd 0,02% à 1,0969 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires de référence dans la zone euro ont progressé jeudi après quatre séances consécutives en repli, le rebond des marchés incitant les investisseurs à réduire leur demande d'actifs refuges.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 4 points de base à 3,2605%. Le deux ans a quant à lui avancé de 6 points de base à 3,0773%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué la plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie saoudite et qu'au moins deux navires ont heurté des mines iraniennes dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent gagne 1,8% à 96,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,61% à 85,03 dollars.

A SUIVRE LE 27 NOVEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)