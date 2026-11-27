L'Europe finit dans le vert, se redresse après des jours agités

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, consolidant ainsi leur reprise après une nouvelle série de secousses provenant principalement des États-Unis et de Nvidia, valeur vedette du secteur de l'intelligence artificielle (IA), ébranlée par un scandale présumé d'espionnage.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,58% à 8.156,09 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 0,86% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a pris 0,84%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé sur un gain de 1,18%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,08% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,07%.

Le Stoxx 600 affiche une hausse hebdomadaire de 2,9% et le CAC 40 de 2,8%, les deux indices se redressant après leur forte baisse de la semaine précédente, supérieure à 5% dans les deux cas.

Les marchés clôturent ainsi sur une note positive une semaine mouvementée, marquée par le retour inattendu de Jensen Huang à son poste de directeur général chez Nvidia NVDA.O , qu'il avait quitté quelques jours auparavant. Sa réintégration était un scénario que le fabricant de puces lui-même avait pourtant écarté.

Les jours qui ont suivi ont été fébriles, notamment à Wall Street et sur le Nasdaq, atteint par les doutes qui ont gagné le reste du secteur technologique, mais les esprits semblent s'être apaisés ces dernières heures et les investisseurs reviennent, en profitant pour acheter à la baisse.

Le marché restera toutefois très attentif à l'évolution de l'affaire Jensen Huang, qui semble loin d'être terminée. Pour commencer, ce dernier devra répondre mardi aux questions des membres de la Chambre des représentants concernant le scandale dans lequel il est impliqué.

Sur le Vieux Continent, moins exposé au secteur technologique, les investisseurs ont dû analyser toute une série d'indicateurs conjoncturels.

L'économie française s'est repliée plus qu'attendu au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs de l'Insee, qui montrent également que le trimestre précédent s'est finalement révélé légèrement négatif, ce qui place le pays en récession technique et pourrait assombrir les perspectives.

La France est dans le collimateur des marchés en raison de son déficit public élevé, qu'elle peine à réduire, ce qui a entraîné une flambée de ses taux d'emprunt cet automne.

"Un rebond des exportations pourrait redonner de l'élan au PIB", estime Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés pour etoro, qui avertit toutefois qu'une reprise durable "dépendra aussi d'un redémarrage de l’investissement intérieur".

L'agence S&P doit par ailleurs se prononcer sur la note de crédit de la France dans la soirée.

VALEURS

Les groupes liés aux semi-conducteurs ont porté le compartiment technologique du Stoxx 600 .SX8P (+1,9%), ASML ASML.AS , STMicroelectronics STMPA.PA , ASM International ASMI.AS , Soitec SOIT.PA et Infineon IFXGn.DE gagnant entre 1,9% 5%.

Les sociétés minières .SXPP se sont également distinguées, terminant sur un gain de 3,61% grâce à la remontée des cours du cuivre et de l'or.

À Paris, l'action Lumibird LBIRD.PA a bondi de 18% après l'annonce par Thales TCFP.PA (+2,3%) de l'ouverture de négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire du géant de la défense dans la société spécialisée dans les lasers.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 1,07%, le Standard & Poor's 500 .SPX 1,27% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,72%.

Nvidia recule légèrement (-0,13%) vendredi, mais la plupart des fabricants de semi-conducteurs, des hyperscalers, des fournisseurs de services cloud et des exploitants de centres de données se remettent de deux séances difficiles.

La séance est par ailleurs écourtée ce lendemain de Thanksgiving à la Bourse de New York, qui doit fermer à 19h00, heure de Paris.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, l'inflation harmonisée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti plus que prévu à 3,2% sur un an en novembre, grâce à une accalmie des prix de l'énergie, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ra reculé à 95,8 ce mois-ci, contre 96,5 en octobre, montrent les données publiées vendredi par la Commission européenne.

TAUX

Les rendements obligataires progressent aux États-Unis après un jour férié, le rebond des actions limitant l'intérêt pour les titres de dette souveraine, tandis que les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed se sont renforcées à la suite des chiffres de l'inflation PCE, publiés mercredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR grimpe de plus de 8 points de base à 4,9315%. Le deux ans US2YT=RR prend quant à lui 6 points de base à 4,6974%.

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d'intérêt de la Fed en décembre.

Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis doit être publié vendredi prochain, à quelques jours seulement de la réunion de la Fed, mais rares sont ceux qui s'attendent à ce que ces chiffres modifient les paris du marché.

Dans la zone euro, les rendements des obligations allemandes ont peu évolué vendredi. Celui du Bund à dix ans DE10YT=RR a fini à 3,2642%. Le deux ans DE10YT=RR a reculé d'environ 1 point de base à 3,0061%.

Les consommateurs de la zone euro ont fortement revu à la hausse leurs anticipations d'inflation pour l'année à venir, montre une enquête publiée vendredi par la Banque centrale européenne (BCE), qui conforte les paris en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt le mois prochain.

En France, en revanche, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a perdu 4,4 points de base à 4,6992% après les données montrant une contraction de l'économie au troisième trimestre.

CHANGES

Le dollar gagne 0,32% face à un panier de devises de référence .DXY , porté par les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.

L'euro perd 0,26% à 1,0939 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent légèrement mais devraient enregistrer un gain sur la semaine, les attaques répétées contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ravivant les inquiétudes sur l'approvisionnement.

Le Brent LCOc1 cède 2,74% à 93,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,82% à 82,99 dollars.

A SUIVRE LE 30 NOVEMBRE : L5N4751CJ

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Rédigé par Diana Mandiá)