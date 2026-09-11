L'Europe finit dans le vert, le marché se tourne vers la Fed

* En Europe, le CAC 40 gagné 0,78% et le Stoxx 600 0,48%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Fed se multiplient

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, aidées par le recul des prix du pétrole, tout en enregistrant des pertes hebdomadaires en raison des craintes inflationnistes, qui pourraient conduire la Réserve fédérale (Fed) à resserrer sa politique monétaire la semaine prochaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,78% à 8.179,77 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,77% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a avance de 0,39%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé sur un gain de 0,85%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,53% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,48%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a en revanche abandonné 1,67% et le CAC 40 1,20%.

La vague de ventes a marqué une pause vendredi, les cours du pétrole reculant légèrement après avoir atteint leur plus haut niveau en quatre mois, à près de 110 dollars le baril, ce qui a freiné à son tour la hausse des rendements obligataires et donné un peu d'élan aux actions.

L'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient restera toutefois le sujet principal sur les marchés, à la lumière des dernières données économiques et des anticipations du marché concernant les décisions des banques centrales.

Les chiffres publiés ce vendredi montrent une accélération de l'inflation aux États-Unis en août, ce qui a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

"Le sort du FOMC du 16 septembre apparaît scellé. Plusieurs éléments pourront être instrumentalisés par le FOMC pour remonter les taux : la forte hausse sur les derniers jours du prix du pétrole, un rapport sur l'emploi d'août meilleur qu'attendu et … le fait que l'inflation soit désormais au-dessus de la cible de 2% pour la cinquième année et demie", écrit dans une note Bastien Drut,

analyste chez CPRAM.

Les opérateurs estiment désormais à environ 85% la probabilité d'une hausse d'un quart de point mercredi prochain, contre environ 67% avant la publication des données.

Si elle se confirmait, une telle mesure aux États-Unis interviendrait alors que la Banque centrale européenne (BCE) a déjà relevé ses taux d'intérêt à deux reprises depuis le début du conflit au Moyen-Orient: la première fois en juin et la deuxième jeudi, l'institut de Francfort soulignant par ailleurs que la guerre pourrait maintenir l'inflation au-dessus de l'objectif de 2% pendant une période prolongée.

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait pour sa part maintenir ses taux inchangés jeudi prochain, mais les bons chiffres économiques publiés vendredi amènent les analystes à estimer qu'elle serait en mesure de les relever avant la fin de l'année sans craindre de nuire à l'économie.

La Banque du Japon (BoJ) est largement attendue sur une hausse vendredi.

En attendant les annonces de politique monétaire, les marchés observent avec méfiance les avancées des Houthis, alliés de l'Iran, autour du détroit de Bab el-Mandeb, un axe stratégique dont le blocus pourrait déstabiliser encore davantage le marché pétrolier.

VALEURS

Aux valeurs, Alstom ALSO.PA a pris 2,4% après avoir signé avec TransPennine Express des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros.

A Milan, Avio AVI.MI a gagné 3,8%, le fabricant italien de fusées ayant annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier semestre avait progressé de 7,3% sur un an.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,98%, le Standard & Poor's 500 .SPX 1,04% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,27%.

Oracle ORCL.N prend XX%, ses résultats trimestriels rassurant les actionnaires quant à la rentabilité de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

LES INDICATEURS DU JOUR

L'économie française inquiète particulièrement les marchés. Le gouvernement a abaissé vendredi pour la troisième fois cette année sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,5% contre 0,7% en juillet.

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus prévu en septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

TAUX

Les rendements obligataires ont fini vendredi sur de faibles variations, même s'ils restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et ont fortement augmenté au cours de la semaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a grappillé 0,5 points de base à 3,5016%, près de son plus haut niveau depuis 2011, tandis que celui du titre à deux ans DE10YT=RR a légèrement reculé pour finir à 3,1737%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a encore pris 2 points de base à 4,4460%, tandis que celui de l'obligation à 30 ans FR30YT=RR reste à son plus haut niveau depuis 2003.

Le "spread", ou l'écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes à 10 ans DE10FR10=RR , s'est encore amplifié, à plus de 94 points de base.

Aux Etats-Unis, Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR ressort à 4,9485%, près d'un pic de trois ans. Le deux ans US2YT=RR , plus sensible aux anticipations sur les taux de la Fed, grimpe de 6,7 points de base à 4,6169% après les données sur l'inflation.

CHANGES

Le dollar gagne 0,04% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,08% à 1,1601 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent vendredi mais sont en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de plus de 8% sur fond de craintes croissantes sur l'approvisionnement.

Le Brent LCOc1 perd 2,58% à 104,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 2,93% à 99,48 dollars.

L'Iran prévoit par ailleurs d'organiser lundi à Oman une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Irak et d'autres États arabes riverains du Golfe afin de discuter de la sécurité des voies de navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

A SUIVRE LE 14 SEPTEMBRE : nL8N45112K

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|