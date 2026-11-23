L'Europe finit dans le vert, la "tech" brille avec le retour de Huang chez Nvidia

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, au Capitole à Washington

par Diana Mandia

23 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, les investisseurs saluant l'annonce du retour de Jensen Huang ‌à la tête du géant américain des puces électroniques Nvidia, dont la crise de gouvernance a entraîné une forte chute des valeurs technologiques la semaine dernière.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,48% à 8.044,84 points. À Francfort, le Dax a ​pris 2,26% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 1,30%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur un gain de 2,27%, le FTSEurofirst 300 de 1,88% et le Stoxx 600 de 1,95%.

Ces gains contrastent avec les lourdes pertes enregistrées vendredi dernier, même l'IPO record d'Anthropic n'ayant pas suffi à dissiper les doutes des investisseurs sur l'IA.

L'euphorie est particulièrement palpable à Wall Street, où à l'heure de la clôture le Dow Jones avance de 3,07%, le Standard & Poor's 500 de ​4,72% et le Nasdaq Composite de 6,43%

L'action Nvidia s'envole quant à elle de 30%.

L'annonce du retour de Jensen Huang, salué par le président américain Donald Trump lui-même, semble rassurer les investisseurs après une série de séances marquées par de fortes fluctuations, notamment depuis sa démission ce même mois sur fond de scandale lié à ​ses relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Pour justifier sa décision, le conseil d'administration de Nvidia a déclaré ⁠ne voir aucun risque pour la sécurité nationale dans les agissements de celui qui est à nouveau son patron.

"Il est de retour aux commandes, nous verrons comment cela va se passer. Mais je pense que la ‌première réaction, ici, est un grand soupir de soulagement collectif", déclare Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory.

Lindsey Stewart, économiste chez Morningstar, souligne toutefois que le retour de Jensen Huang est presque aussi surprenant que son départ et que des questions se poseront sans doute quant à savoir qui est la personne la plus à même d'assurer une gouvernance adéquate et une surveillance ​efficace des risques.

Pour l'instant, en attendant de voir comment les marchés réagiront à la suite ‌des événements et aux doutes qui persistent malgré tout concernant l'IA, les actions des secteurs des semi-conducteurs, du cloud et des centres de données sont celles qui ⁠ont le plus profité des deux côtés de l'Atlantique.

Europe, où le secteur de l'IA occupe toutefois une place moins importante qu'aux Etats-Unis, le compartiment technologique de l'indice Stoxx 600 a terminé sur un gain de 4,7%, se démarquant nettement du reste, porté par ASML, Infineon, STMicro, BE Semiconductor, ASM International ou encore Soitec, qui ont progressé d'entre 5,4% et 9,2%.

D'autres titres liés à l'IA, tels que Nokia, Schneider Electric, Legrand et Prysmian ont également fini la séance en forte hausse.

VALEURS

Au-delà de la ⁠technologie, le titre Abivax a pris 4,6% à ‌Paris, après avoir plongé de 17,2% vendredi, les réponses apportées par la biotech française rassurant sur le développement clinique de son traitement clef, l'obefazimod.

Ailleurs en Europe, Julius Baer a perdu 1,7% malgré ⁠une progression de 17% de son bénéfice avant impôts ajusté sur dix mois, les investisseurs tenant compte du ralentissement des entrées nettes de capitaux.

Bayer a quant à lui abandonné 0,71% après qu'un juge du Missouri a approuvé vendredi l'accord à ‌l'amiable conclu par le groupe allemand concernant le Roundup.

LES INDICATEURS DU JOUR

Dans la zone euro les opérateurs ont analysé lundi les indices PMI préliminaires relatifs à l'activité du secteur privé, dont la dynamique de croissance ⁠s'est maintenue en novembre.

Elle repose toutefois de plus en plus sur une Allemagne en plein essor, qui compense une contraction plus marquée que prévu en France.

La santé ⁠des finances publiques de la deuxième économie de la zone ‌euro reste une source de préoccupation à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a admis lundi que la prévision de croissance économique pour 2027, actuellement fixée à 1%, pourrait être revue à la ​baisse.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain progressent lundi, après leur fort recul de vendredi, lorsque les inquiétudes liées à l'IA ont ‌poussé les investisseurs à se réfugier dans les obligations. Le retour de Jensen Huang chez Nvidia apaise par ailleurs certaines inquiétudes concernant le secteur de l'IA.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2 points de base à 4,9317%, tandis que celui du titre à deux ​ans prend 6,6 points de base à 4,6810%.

Dans la zone euro, le marché obligataire a en revanche peiné à trouver une direction. Le rendement du Bund allemand à dix ans a abandonné 2 points de base à 3,2823%, mais celui de l'obligation à deux ans a pris 1,4 point de base pour s'établir à 3,0729%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a perdu 9,3 points de base à 4,7831%, les investisseurs semblant accueillir favorablement les plans du président ⁠Emmanuel Macron de faire inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution avant la fin de son deuxième quinquennat début mai 2027.

CHANGES

Le dollar s'apprécie lundi, évoluant à un plus haut depuis plus de 19 mois face à l'euro, les opérateurs pariant sur une Réserve fédérale (Fed) plus restrictive, tandis que la réintégration de Jensen Huang à son ancien poste de directeur général de Nvidia ravivé l'optimisme sur le secteur de l'IA.

Le billet vert gagne ainsi 0,60% face à un panier de devises de référence, tandis que la monnaie européenne perd 0,67% pour s'établir à 1,0894 dollar.

PÉTROLE

L'augmentation de l'offre en provenance du Moyen-Orient et la remise en service du oléoduc libyen de Sharara font reculer lundi les prix du pétrole, malgré les inquiétudes liées à la persistance des attaques contre les navires et les raffineries du Moyen-Orient.

Le Brent perd 3,59% à 89,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,79% à 80,24 dollars.

A SUIVRE LE 24 NOVEMBRE :

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)