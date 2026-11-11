L'Europe finit dans le vert, l'IA alimente l'optimisme en Bourse

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi et Wall Street était également dans le vert à mi-séance après que les solides résultats et prévisions de la société de "néocloud" CoreWeave ont apaisé les craintes des investisseurs concernant le montant des dépenses dans l'intelligence artificielle (IA).

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 0,66% à 8.332,87 points. Le Footsie britannique .FTSE a avancé de 0,78% et le Dax allemand .GDAXI a progressé de 1,12%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 1,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,70% et le Stoxx 600 .STOXX 0,72%, les indices étant proches de leur niveau record.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,18%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,40% et le Nasdaq .IXIC de 2,09%.

Signe de l'enthousiasme des investisseurs, l'indice VIX .VIX mesurant la volatilité à Wall Street est tombé à un plus bas depuis le 5 novembre, sous les 18 points (-8,78%), tandis que son équivalent sur l'EuroStoxx 50 .V2TX a fini également à environ 17 points, cédant 7,75%.

CoreWeave CRWV.O a annoncé qu'il prévoyait de devenir rentable en 2028, apaisant ainsi les craintes immédiates selon lesquelles la demande ne serait pas suffisamment forte pour soutenir l'expansion de l'entreprise, financée par l'endettement.

A Wall Street, son titre s'envolait de 23,69%, rebondissant après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis 18 mois, suite au raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui avait déclenché une forte vague de ventes sur les titres liés à l'IA, en raison des inquiétudes d'un ralentissement des investissements dans les infrastructures.

"Les résultats de CoreWeave ont directement dissipé la crainte qui était à l'origine de toute cette vague de ventes", a commenté Dan Sheehan, directeur de la gestion de portefeuille chez Telos Wealth Advisors.

VALEURS EN EUROPE

Dans le sillage de l'envolée de CoreWeave, les groupes européens liés aux semi-conducteurs ont été recherchés: à Paris, STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA ont grimpé respectivement de 5,16% et 11,93%, tandis qu'AMSL ASML.AS , ASMI ASMI.AS et Infineon IFXGn.DE ont avancé de 3,14% à 6,97%. Le compartiment technologique sur le Stoxx 600 .SX8P a pris 2,45%.

Siemens Energy ENR1n.DE a bondi de 10,78%, le fabricant d'équipements d'IA ayant revu à la hausse sa prévision de marge bénéficiaire pour 2027 et annoncé son intention de plus que tripler le montant du dividende versé aux actionnaires.

Les groupes liés aux centres de données comme Legrand LEGD.PA (+2,21%) et Schneider Electric SCHN.PA (+3,03%) ont également profité de l'optimisme dans le secteur.

Le premier producteur d'électricité d'Allemagne RWE RWEG.DE , qui a publié un résultat opérationnel à neuf mois au-dessus des attentes, a gagné 1,82%.

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas VWS.CO a en revanche reculé de 3,80%, pénalisé par l'annonce d'un résultat d'exploitation trimestriel inférieur aux attentes.

Le fabricant tchèque de munitions et d'armes CSG CSG.AS a plongé de 21,58%, en réaction à l'abaissement de sa prévision de marge opérationnelle annuelle. Le secteur de la défense en Europe .SXPARO a reflué de 0,38%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation allemande , calculée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti à 2,8% sur un an en octobre, après +3,3% septembre, a confirmé l'Office fédéral des statistiques.

CHANGES

Le dollar .DXY progresse encore mercredi, de 0,63% face à un panier de devises de référence, après avoir déjà gagné 0,5% la veille, dans un contexte d'accélération de l'inflation aux Etats-Unis et à la suite des déclarations "hawkish" de certains membres de la Fed. Le billet vert est ainsi au plus haut niveau depuis avril 2025.

Selon le baromètre FedWatch de CME, les opérateurs ont relevé leurs anticipations sur une hausse des taux de la Fed de 25 points de base en décembre, faisant passer la probabilité de 70% environ à 87%.

L'euro EUR= recule de 0,62%, à 1,1094 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s'échange à 1,3277 dollar (-0,48%).

TAUX

Le marché obligataire aux Etats-Unis est fermé ce mercredi en raison du "Veterans Day" alors que le dix ans américain US10YT=RR avait pris 12 points de base mardi, en raison des pressions inflationnistes.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini pratiquement stable, prenant environ 1,5 point de base, à 3,323%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans DE10FR10=RR a reflué autour de 146 points de base, après avoir atteint cette année 178 points, son niveau le plus élevé depuis 2011, sur fond de crise budgétaire et de déficits élevés.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est reparti à la hausse mercredi après être tombé la veille à son plus bas niveau en deux mois, l'Iran ayant déclaré qu'aucune matière nucléaire enrichie ne quitterait le pays.

Le Brent progresse de 2,52% à 93,8 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,31% à 88,05 dollars CLc1 .

A SUIVRE JEUDI: nL5N46N26E

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Shri Navaratnam, Muralikumar Anantharaman et Alex Richardson)