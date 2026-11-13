L'Europe finit dans le rouge, Nvidia sème le doute sur la 'tech'

Les Bourses européennes ont terminé majoritairement dans le rouge vendredi, bien qu'enregistrant des gains hebdomadaires, alors que la tourmente autour de Nvidia continue de semer le doute sur le secteur technologique à l'approche des premiers pas en Bourse d'Anthropic.

À Paris, le CAC 40 .FCHI s'est octroyé 0,09% à 8.368,91 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a cédé 0,06%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE a pris 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de de 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,06% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,01%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a gagné 2,43% et le CAC 40 a progressé de 2,82%.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia reste sous surveillance, au lendemain de la démission de son directeur général et co-fondateur Jensen Huang, soupçonné d'avoir entretenu des relations extraconjugales avec une espionne chinoise présumée.

Les opérateurs surveillent avec précaution les développements de l'affaire en raison des potentielles répercussions sur le secteur technologique, Nvidia étant l'une des plus importantes capitalisations boursières au monde et pionner de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Alors que l'action Nvidia a perdu près de 14,3% depuis le début de la semaine, ses homologues enregistrent également des pertes dans son sillage, ce qui rend le secteur vulnérable et freine l'appétit des investisseurs pour le secteur à l'approche de l'introduction en Bourse très attendue de la start-up d'IA Anthropic, prévue jeudi prochain

En parallèle, la série de données du jour a notamment montré que l'inflation harmonisée française avait accéléré moins que prévu en première lecture pour le mois d'octobre, ressortant +3,7% sur un an, contre +3,8% en première estimation et après +3,4% en septembre.

Outre-Rhin, la commission budgétaire allemande a finalisé le budget 2027, dont l'emprunt de plus de 210 milliards d’euros au total, le deuxième montant le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier.

VALEURS

Richemont CFR.S , le propriétaire de Cartier, a perdu 3,80% après la publication de ses résultats au troisième trimestre. Dans son sillage, Kering PRTP.PA a lâché 2,43%, tandis qu'Hermès HRMS.PA et LVMH LVMH.PA ont cédé respectivement 0,81% et 0,31%.

Lanterne rouge du SBF 120 .SBF120 , le groupe minier français Eramet ERMT.PA a perdu 10,64% après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros.

À WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street se retourne à la baisse, le Dow Jones .DJI reculant de 0,27%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,91% et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,48%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, l'inflation harmonisée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré moins que prévu à 3,7% sur un an en octobre , contre une première lecture à +3,8% et après +3,4% en septembre.

Dans la zone euro, la croissance de l'économie a décéléré à +0,4% au troisième trimestre , après une croissance de 0,6% (révisée de 0,4%) au deuxième trimestre.

Aux États-Unis, les prix à la production ont augmenté moins que prévu en octobre , enregistrant une hausse mensuelle sur la demande finale de +0,3% alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,4%.

CHANGES

Alors que les investisseurs ajustent leurs anticipations de politique monétaire après la publication des prix à la production aux États-Unis, le billet vert se dirige vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis deux mois.

Le dollar gagne 0,20% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,23% à 1,1028 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements obligataires à longue maturité ont progressé, les craintes budgétaires européennes refaisant surface.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR progresse de 3,0 points de base à 5,1331%. Le deux ans US2YT=RR recule de 1,4 points de base à 4,8504%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a terminé à 3,3789% et le deux ans DE10YT=RR à 3,1207%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a fini à 4,9300% et le deux ans FR10YT=RR à 3,6307%.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir évoluent peu mais s'apprêtent à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, la volonté de Washington d'imposer un blocus à l'Iran et d'intensifier d'autres pressions économiques ayant apaisé les craintes d'une reprise du conflit direct, même si les attaques contre le transport maritime continuent de peser sur l'approvisionnement.

Le Brent LCOc1 grappille 0,14% à 95,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,11% à 88,64 dollars.

À SUIVRE LUNDI 16 NOVEMBRE : L5N46Q16B

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)