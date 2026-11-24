Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi après le rebond enthousiaste des valeurs technologiques de la veille, la surprise suscitée par le retour du directeur général de Nvidia cédant la place à la prudence face aux défis auxquels le secteur de l'IA continue d'être confronté.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,05% à 8.040,49 points, limitant ses pertes grâce à la bonne performance de Sanofi. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,31% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a abandonné 1,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,69% et le Stoxx 600 .STOXX 0,66%.

A l'heure de la clôture en Europe, le Standard & Poor's 500 .SPX perd 0,93% et le Nasdaq Composite .IXIC recule de 2,11%, après un gain de plus de 6% la veille. Le Dow Jones .DJI gagne en revanche 0,34%, aidé par les secteurs défensifs, notamment la santé et la consommation.

Nvidia NVDA.O , dont le cours a bondi de plus de 31% lundi, abandonne 8,6% mardi à New York, les investisseurs se concentrant désormais davantage sur l'impact des scandales touchant le géant américain des puces électroniques, y compris le risque d'une surveillance plus stricte et de nouvelles enquêtes , alors que le contexte général n'en est pas moins exigeant.

"Les cours du pétrole, la politique restrictive de la Réserve fédérale, l'inflation… Le simple fait de faire revenir Jensen Huang ne résout aucun de ces problèmes. Cela permet peut-être de régler la question à court terme de savoir qui va diriger Nvidia, mais cela ne résout rien d'autre", avertit Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

Les actions des entreprises liées aux semi-conducteurs, aux centres de données et aux services cloud ont subi mardi ce retour à la réalité, tout comme Anthropic ANT.O , qui perd plus de 13% à 75,89 % dollars, se situant depuis l'ouverture de la séance en dessous de son prix d'introduction en Bourse de 83 dollars, malgré un début fulgurant sur le Nasdaq la semaine dernière.

Sur le Stoxx 600 paneuropéen, le compartiment technologie .SX8P a marqué le pas et perdu 2,98% après avoir grimpé de plus de 4% la veille, tout comme les valeurs liées aux matières premières .SXPP qui ont abandonné 4,72% dans le sillage de la baisse des cours du cuivre, très sensible aux perspectives liées à l'IA et aux investissements dans les centres de données.

Les résultats et perspectives du fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N , prévus après la clôture de Wall Street, constitueront le prochain test pour la technologie. En attendant, le groupe américain cède plus de 12%.

Les investisseurs se préparent également à la publication, mercredi, de l'indice PCE aux Etats-Unis, qui permettra d'affiner les anticipations sur les taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed). Un relèvement de 25 points de base en décembre est largement anticipé par les marchés.

VALEURS

Les entreprises ayant profité la veille de la remontée des valeurs de l'IA ont enregistré de fortes baisses mardi, parmi elles Soitec SOIT.PA (-9,9%), Legrand LEGD.PA ou Schneider Electric SCHN.PA rien qu'à Paris.

Le laboratoire Sanofi SASY.PA , qui a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir la société biopharmaceutique américaine Insmed INSM.O , a pris 9,7%, signant ainsi la meilleure performance du CAC 40 parisien.

L'action du groupe français de maisons de retraite Clariane CLARI.PA s'est pour sa part envolée de 35%, portée par le lancement d'une OPA amicale par le gestionnaire d'actifs HLD Europe, dans le cadre d'une initiative conjointe avec Crédit Agricole Assurances (CAA) CAGR.PA .

Ailleurs en Europe, le distributeur d'articles de bricolage Kingfisher KGF.L a abandonné 4,7% après avoir annoncé un léger relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, le marché français restant faible.

Compass Group CPG.L , qui a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux attentes et a confirmé son intention de transférer sa cotation principale de Londres à New York, a gagné 4,20%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des consommateurs américains s'est améliorée en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans, dans un climat d'optimisme concernant la situation du marché du travail et de l'économie, a montré mardi l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board.

En Allemagne, le moral des entrepreneurs a progressé en novembre pour le septième mois consécutif, selon l'enquête publiée mardi par l'institut Ifo, ce qui constitue un nouveau signe encourageant sur l'activité de la deuxième économie de la zone euro au quatrième trimestre.

CHANGES

Le dollar cède mardi une grande partie des gains enregistrés lundi, la remontée des valeurs liées à l'IA s'étant essoufflée.

Le billet vert perd 0,47% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,61% à 1,0967 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement reflué mardi, les titres souverains ayant été soutenus dans une certaine mesure par les flux vers les valeurs refuges et les cours du pétrole se maintenant proches de leurs plus bas niveaux des trois derniers mois.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a perdu 1,7 point de base à 3,2658%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR a fini à 3,0651%, également en léger recul.

Olaf Sleijpen, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a par ailleurs déclaré mardi que, même si l'institution devrait relever ses taux d'intérêt en décembre, l'évolution à partir de ce moment-là reste incertaine.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a poursuivi sa détente pour finir la séance à 4,7791%, les investisseurs semblant rassurés face au projet du président Emmanuel Macron d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution avant la fin de son deuxième quinquennat.

Le "spread", ou écart par rapport au titre allemand équivalent, s'est réduit à environ 150 points de base, contre des sommets supérieurs à 170 points de base atteints mi-octobre.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se réfugient à nouveau dans les obligations, ce qui fait reculer les rendements.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 3 points de base à 4,8899%. Le deux ans US2YT=RR est stable à 4,6643%.

PÉTROLE

Les prix du brut sont plutôt stables mardi, autour de leur plus bas niveau en trois mois, en raison de signes d'une augmentation de l'offre de brut et d'un probable excédent sur le marché, même si les risques pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz persistent.

Le Brent LCOc1 grappille 0,56% à 89,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,61% à 80,66 dollars.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui lutte contre les Houthis yéménites pro-iraniens, a par ailleurs déclaré mardi que le plus haut gratte-ciel du quartier financier de Ryad avait été la cible d'une "attaque terroriste".

A SUIVRE LE 25 NOVEMBRE : nL5N4711QY

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)