L'Europe finit dans le rouge, le niveau élevé du pétrole et des taux inquiète

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et Wall Street était également dans le rouge ‌à mi-séance dans un contexte de tensions sur l'obligataire, le dollar et le pétrole à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,34% ​à 8.090,28 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,40% et le Dax allemand a reflué de 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,35%, le FTSEurofirst 300 0,36% et le Stoxx 600 0,29%. Le principal indice paneuropéen a été affecté essentiellement par le compartiment bancaire (-0,91%) et celui de la finance (-1,73%).

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,83%, le Standard & Poor's 500 de 0,45% et le Nasdaq de 0,70%, la remontée des rendements ​des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d'IA freinant l'appétit des investisseurs.

Si Nvidia rebondit (+0,60%) après la vague de dégagements de lundi sur les valeurs liées à l'IA, Alphabet, Microsoft et Apple perdent chacun plus de 1%.

Alors que la Fed a entamé ce mardi une réunion ​de deux jours, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'est de nouveau tendu en ⁠séance, à 5,041%, après avoir franchi la veille, pour la première fois depuis 2023, le seuil psychologique des 5%.

Aux yeux de nombre d'investisseurs, ce seuil, le plus élevé depuis 2007, rend désormais plus attractif ‌les obligations souveraines, considérées comme des placements sûrs, ce qui pèse sur le marché actions.

La flambée des rendements obligataires coïncide avec l'envolée des cours du pétrole, qui pourrait selon Goldman Sachs porter le baril de Brent à 120 dollars en 2027. Les attaques contre les infrastructures pétrolières dans le Golfe ont marqué une escalade significative du conflit entre les Etats-Unis et ​l'Iran.

Le secrétaire d'Etat au Trésor américain Scott Bessent a toutefois déclaré mardi que la ‌hausse des rendements obligataires était due à des "problèmes mondiaux", sans plus de précisions.

"Compte tenu de la dynamique actuelle de l'inflation, d'un contexte solide sur le marché ⁠de l'emploi et d'un nouveau président de la Fed cherchant à asseoir sa crédibilité, la décision de mercredi sur les taux présente la probabilité la plus élevée de hausse que les marchés aient observée depuis le début de l'année", a déclaré Anthony Saglimbene, chef stratège marchés chez Ameriprise Financial.

En attendant, l'indice VIX de la volatilité à Wall Street, baromètre de la peur sur les marchés, se tend autour des 18 points, tout comme le dollar, autre actif ⁠refuge.

VALEURS EN EUROPE

Dans le sillage de l'avertissement émis ‌par Bank of America sur les commissions de sa banque d'investissement, Société générale (-0,88%), BNP Paribas (-1,20%), Crédit agricole (-0,24%), UBS (-3,3%), Deutsche Bank (-2,56%), UniCredit (-2,36%) et Standard Chartered (-1,74%) ont fini dans le rouge.

Plusieurs groupes ⁠chimiques européens ont souffert des inquiétudes concernant les approvisionnements énergétiques dans le monde: Syensqo, Arkema, BASF, Evonik ont perdu entre 0,10% et 2,73%.

Lanxess a abandonné 2,86% après que JP Morgan a abaissé de 17% son objectif de cours ‌sur le groupe allemand, citant de potentielles difficultés liées aux coûts de l'énergie.

L'assureur Axa a terminé en léger repli (-0,11%) après la présentation de ses objectifs à moyen-terme.

Le motoriste allemand Deutz a reculé de ⁠2,69%, un trader évoquant une dilution pour les actionnaires du groupe à la suite d'une augmentation de capital de 179 millions d'euros.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le ⁠moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré moins que ‌prévu depuis le début du mois selon l'indice ZEW ressorti à 34,7 après 34,2 en août

L'inflation en France, aux normes européennes, s'est établie à 2,6% sur un an en août, contre +2,7% en première estimation, selon les données définitives ​publiées par l'Insee.

La croissance des salaires, hors primes, en Grande-Bretagne a progressé de 3,5% au cours des trois mois à fin ‌juillet, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters.

TAUX

Le rendement des Treasuries américains à dix ans monte de 4,5 points de base, à 5,006%, à l'approche de la clôture des Bourses en Europe.

Celui du Bund allemand de même échéance a fini à 3,53%, après ​avoir grimpé en séance à 3,57%, son plus haut niveau depuis 17 ans.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans s'est agrandi en séance à 98 points de base, très proche de la barre des 100 points, dans un contexte de difficultés à élaborer un budget pour la France en amont de l'élection présidentielle prévue en avril.

PÉTROLE

Le marché pétrolier continue mardi de se raffermir, les investisseurs redoutant que la réparation des infrastructures ⁠énergétiques et des voies de transport, visés récemment par des attaques dans le Golfe, ne prenne plus de temps que prévu.

Le Brent s'adjuge 2,70% à 108,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 3,18% à 104,63 dollars.

CHANGES

Le dollar, en hausse d'environ 0,21% face à un panier de devises internationales, reste proche d'un pic de deux semaines environ, profitant de la montée des rendements obligataires.

L'euro recule de 0,06%, à 1,1540 dollar, près d'un plus bas depuis le 14 août.

La livre sterling s'échange à 1,3486 dollar, en repli de 0,05% avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), prévue jeudi. Le consensus LSEG table sur un statu quo sur les taux.

Le bitcoin chute de 4,31%, à 75.682,86 dollars, avant un vote crucial au Sénat américain sur le "Clarity Act", qui vise à créer un cadre réglementaire pour les cryptoactifs.

A SUIVRE MERCREDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)