L'Europe finit dans le rouge, entraînée par les pertes de Wall Street

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, entraînées par une nouvelle séance difficile à Wall Street, le secteur de l'intelligence artificielle (IA) ne parvenant pas à se remettre de la méfiance des investisseurs et les données macroéconomiques venant étayer l'hypothèse d'un resserrement monétaire aux États-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,75% à 7.980,57 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,14% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE abandonné 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a quant à lui perdu 1,68%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,08% et le Stoxx 600 .STOXX 0,93%.

Bien que nettement moins exposées que la Bourse de New York aux craintes qui secouent la "tech", les places européennes ont fini par être rattrapées par les ventes d'actions liées aux semi-conducteurs, le sous-indice sectoriel du Stoxx 600 .SX8P terminant la séance en baisse de 2,88%, à l'instar de ses homologues américains.

À New York, à l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 1,52%, le Standard & Poor's 500 .SPX 2,85% et le Nasdaq Composite .IXIC 4,18%.

Les risques liés au secteur de l'IA - qu'il s'agisse d'un renforcement de la surveillance à la suite des scandales autour de Nvidia NVDA.O et de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, ou encore des dépenses colossales financées par l'endettement - continue de pénaliser sévèrement les fabricants de puces, les fournisseurs de services cloud et les exploitants de centres de données.

Nvidia, qui a reculé de près de 6% mardi, cède encore 8,6% mercredi, effaçant ainsi une partie du rebond spectaculaire de lundi après la réintégration surprise de Jensen Huang à la tête de l'entreprise.

Les investisseurs s'intéressent désormais à la manière dont s'est déroulé ce retour, que l'entreprise elle-même avait écarté quelques jours auparavant, ainsi qu'aux menaces qu'il pourrait représenter, alors que les enquêtes sur le comportement du dirigeant ne sont pas encore terminées.

Pour aggraver encore la pression sur les actions, l'économie américaine a enregistré une croissance bien supérieure aux prévisions précédentes au troisième trimestre, portée par les dépenses de consommation et des investissements dans l'IA, tandis que l'inflation mesurée par l'indice PCE s'est à nouveau accélérée en octobre, ce qui renforce les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

"On pensait autrefois que les droits de douane sur les importations et les prix de l'énergie liés à la guerre au Moyen-Orient étaient des facteurs ponctuels à l'origine de la hausse de l'inflation, mais il semble de plus en plus que les flammes de l'inflation soient attisées par des pressions de demande économique classiques", estime Christopher Rupkey, chef économiste chez Fwdbonds.

L'administration du président Donald Trump a par ailleurs proposé mercredi de nouveaux droits de douane contre 14 grands partenaires des Etats-Unis, dont la Chine et l'UA, disant vouloir lutter contre ce qu'elle qualifie de surcapacités industrielles structurelles et ravivant ainsi le spectre d'une guerre commerciale.

Les opérateurs se montrent toutefois plutôt optimistes quant aux marchés du Vieux Continent et, selon une enquête Reuters auprès de stratèges boursiers et de gestionnaires de fonds, les actions européennes devraient atteindre un niveau record en 2027 malgré les risques politiques et les incertitudes économiques.

VALEURS

À Paris, le groupe de spiritueux Rémy Cointreau RCOP.PA , qui a relevé mercredi ses objectifs annuels et a dévoilé ses perspectives à horizon 2032, a grimpé de plus de 13%.

Bureau Veritas BVI.PA a quant à lui bondi de 6,6% alors que le spécialiste de la certification fait l'objet, selon l'agence Bloomberg, de l'intérêt du fonds d'investissement américain Advent. Un porte-parole du gorupe français a toutefois déclaré mercredi qu'il n'était pas en pourparlers avec Advent.

Ailleurs en Europe, AMS Osram AMS.S a pris 6,7%, le groupe ayant annoncé un partenariat avec Samsung Display pour développer une technologie d'affichage microLED de nouvelle génération.

Comme on pouvait s'y attendre, les actions liées à l'IA ont de nouveau enregistré des pertes : par exemple, ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de puces informatiques, a terminé la séance sur un recul de 5,7%, ce qui a par ailleurs fait passer sa capitalisation boursière sous la barre des 500 milliards de dollars.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre les indicateurs américains, les opérateurs ont analysé mercredi les dernières données sur l'économie allemande. Le produit intérieur brut (PIB) de la première puissance de la zone euro a progressé de 0,1% au troisième trimestre, moins que prévu initialement, mais les économistes s'attendent à ce qu'elle reprenne de la vigueur d'ici la fin de l'année.

CHANGES

Le dollar s'apprécie mercredi de 0,11% face à un panier de devises de référence .DXY , les craintes sur la technologie ayant stimulé la demande pour cette devise considérée comme une valeur refuge.

L'euro perd quant à lui 0,16% pour s'établir à 1,0946 dollar EUR= ..

TAUX

Les investisseurs se ruent sur les obligations d'État, ce qui entraîne une forte baisse de leurs rendements.

Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 8,5 points de base à 4,8165%, tandis que son homologue du titre à deux ans US2YT=RR cède 7,7 points de base à 4,5940%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a perdu 4,7 points de base à 3,2189%. Le deux ans DE10YT=RR a connu un recul similaire, à 3,0189%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent à la hausse alors que les Houthis ont revendiqué une attaque contre la raffinerie de Ras Tanura sur le golfe Persique, l'une des plus grandes au monde et exploitée par la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco.

Le Brent LCOc1 avance de 2,14% à 93,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 1,67% à 83,42 dollars.

A SUIVRE LE 26 NOVEMBRE : nL5N4711QY

La Bourse de New York sera fermée jeudi à l'occasion de Thanksgiving et rouvrira vendredi pour une séance écourtée.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)