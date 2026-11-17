Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

par Claude Chendjou

PARIS, 17 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse mardi et Wall Street était nettement dans le rouge à mi-parcours ‌sur fond d'aversion au risque, notamment dans le secteur technologique, en attendant les résultats de Nvidia.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 1,62% à 8.216,78 points, après avoir déjà fléchi lundi de 0,20%. Le Footsie britannique a reculé de 1,76% ​et le Dax allemand a reflué de 1,97%.

L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 2,15%, le FTSEurofirst 300 1,78% et le Stoxx 600 1,75%. Le principal indice paneuropéen, qui avait cédé la veille 0,20%, a été pénalisé principalement par le compartiment technologique (-3,05%), tandis que tous ses grands secteurs ont fini dans le rouge

Au moment de la clôture en Europe, le Standard & Poor's 500 recule de 1,07%, après avoir touché en séance un creux de quatre mois, six de ses grands secteurs accusant une baisse, principalement dans la santé et ​la "tech". L'indice Dow Jones est lui en repli de 1,36%. Le Nasdaq cède 1,07%, refluant en séance à un plus bas de huit mois. L'indice des petites et moyennes capitalisations, le Russell 2000, est tombé lui en séance à un plus bas de sept mois, cédant 1,47%.

Signe d'une grande nervosité sur les marchés, les indices de la ​volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 grimpaient respectivement de 11% et de 17%, à un pic d'environ deux semaines.

Le ⁠secteur technologique a été sous pression après que Washington a durci les restrictions sur les ventes de puces d'IA avancées, en provenance de sociétés comme Nvidia (-1,34%), à la Chine.

Le marché a également affiché des craintes croissantes concernant les dépenses ‌massives des entreprises technologiques et le retour sur investissement.

Les investisseurs étaient par ailleurs en train d'évaluer les répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et son impact potentiel sur les marges et les sorties de trésorerie, au regard de la forte influence du groupe sur l'ensemble du secteur de l'IA. En outre, Jensen Huang s'est dit mardi prêt à reprendre son rôle de DG ​de Nvidia, ce que le conseil d'administration du groupe a exclu.

C'est dans ce contexte que sont attendus, ‌à la clôture de Wall Street, les résultats de Nvidia et, le lendemain, le prix définitif d'introduction en Bourse d'Anthropic, deux événements susceptibles de fournir de nouveaux indices sur ⁠les perspectives du secteur de l'IA.

"Tout dépendra de la manière dont les dirigeants de Nvidia décideront d'aborder cette saison des résultats: vont-ils tout miser sur les aspects positifs ou vont-ils plutôt faire preuve de prudence quant à l'avenir?", s'interroge David Morrison, analyste marchés chez Trade Nation.

"S'ils se montrent (prudents), cela exercerait une pression à la baisse supplémentaire sur le secteur technologique", a-t-il ajouté.

Le marché anticipe une fluctuation d'environ 335 milliards de dollars de la valeur boursière du géant des semi-conducteurs après la publication de ses résultats du troisième ⁠trimestre.

VALEURS EN EUROPE

Deutsche Bank a chuté de 5,92% à ‌la suite de la publication de documents divulgués dans les médias concernant ses relations avec des clients comme des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le défunt financier Jeffrey Epstein.

Vusion a abandonné ⁠3,98% après avoir annoncé mardi le lancement d'une offre publique d'achat sur son concurrent Pricer, qui s'est envolé de 21,81%.

Dassault Systèmes a perdu 4,91% malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de doublement de son chiffre d'affaires en 2029.

Nokia reculé de 3,83% après ‌que Nvidia a réduit sa participation au capital du groupe finlandais de plus de moitié au troisième trimestre.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en octobre conformément aux attentes, de 0,2% sur un mois ⁠après une hausse de 0,8% en septembre, montrent les données publiée par le département du Commerce.

La production industrielle aux États-Unis a reculé de manière inattendue en octobre, de ⁠0,4% sur un mois, après une progression de 0,7% en septembre, ‌montrent les statistiques officielles.

L'économie de la zone euro a mieux résisté que prévu cette année grâce à la demande extérieure et elle continuera de croître modérément en 2027 et 2028, mais la France affiche les perspectives de croissance les plus faibles de l'ensemble ​monétaire, selon les dernières prévisions de la Commission européenne.

En Allemagne, le moral des investisseurs s'est amélioré plus que prévu en novembre, l'indice ressortant ‌à 35,6 points ce mois-ci, contre 28,1 en octobre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

Les salaires au Royaume-Uni ont progressé à un rythme moindre que prévu, de 3,5% sur un an, au cours des trois mois à fin septembre.

CHANGES

Le dollar recule de 0,12% face à un ​panier de devises de référence, mais reste proche d'un sommet depuis avril 2025, après des indicateurs mitigés publiés aux Etats-Unis

L'euro en profite pour avancer de 0,17%, à 1,1016 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3216 dollar, en hausse de 0,25%, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 2,2 points de base, à 5,098%, dans une séance volatile où il s'est un temps apprécié en raison des anticipations ⁠selon lesquelles la Fed relèverait ses taux directeurs de 25 points de base lors de sa réunion de décembre.

Celui du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 3,384%, tandis que le deux ans a abandonné un point de base, à 3,124%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans s'est rétréci à environ 150 points de base, malgré les craintes sur la situation budgétaire de la France.

Marine Le Pen a promis mardi la suppression de la réforme des retraites, un retour progressif à un âge de départ situé entre 60 et 62 ans et l'instauration d'une part de capitalisation si elle est élue présidente de la République au printemps prochain, lors d'une conférence de presse au siège de son parti.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte légèrement mardi dans un contexte de poursuite des attaques contre des pétroliers au Moyen-Orient et d'anticipations de baisse des stocks de brut américains.

Le Brent progresse de 0,78% à 93,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,85% à 86,43 dollars.

A SUIVRE ​MERCREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Utkarsh Hathi et Ragini Mathur)