On aperçoit des immeubles dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, près de Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, les prix élevés du pétrole et la hausse des rendements obligataires ayant ‌sapé la confiance des investisseurs à quelques jours de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,33% à 8.306,15 points, tandis que la Footsie britannique a perdu 0,08%.

À Francfort, le Dax a ​abandonné 0,25%, au lendemain de la victoire historique du parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) aux élections régionales de Saxe-Anhalt, un revers cuisant pour les conservateurs du chancelier Friedrich Merz.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 0,09%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,02% et le Stoxx 600 a terminé quasi inchangé (-0,01%).

La Bourse de New York est fermée lundi en raison de la fête du Travail américaine, ce qui réduit le volume des transactions.

La séance s'est principalement déroulée sur fond de faibles fluctuations et dans un climat de prudence avant ce ​qui devrait être l'annonce de la deuxième hausse des taux d'intérêt de la BCE cette année, celle-ci cherchant à juguler une inflation bien supérieure à sa cible de 2%.

L'institut de Francfort doit rendre publique sa décision jeudi, en même temps que des prévisions actualisées concernant la croissance et l'inflation du bloc, des informations essentielles pour comprendre comment la banque centrale ​envisage l'évolution des prix et les redoutables "effets de second tour" qui, pour l'instant, ne se sont pas manifestés.

"La BCE continuera de s'appuyer ⁠sur les données économiques. Dans le même temps, les risques pesant sur la croissance et la pression sur les rendements obligataires souverains pourraient l'empêcher d'adopter une politique trop agressive", souligne Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie chez Amundi Investment Institute, qui affirme ‌ne pas prévoir de nouvelles hausses de taux en 2026, mais suivre de près la résurgence des risques haussiers liés aux prix du gaz et des denrées alimentaires.

Les opérateurs estiment toutefois à plus de 80% la probabilité d'une troisième hausse des coûts d'emprunt avant la fin de l'année.

La recrudescence des tensions au Moyen-Orient la semaine dernière et les récentes attaques contre des navires dans le Golfe maintiennent les prix du pétrole et ​du gaz à des niveaux élevés et, par conséquent, alimentent les craintes d'une inflation plus durable que ‌prévu, ce qui exerce à son tour une pression sur les rendements obligataires déjà très élevés.

Aux Etats-Unis, l'un des principaux événements de cette semaine sera la publication, vendredi, du rapport ⁠sur les prix à la consommation du mois d'août, d'autant plus que les chiffres du marché du travail, meilleurs que prévu, ont conduit les opérateurs à renforcer leurs paris sur un hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci.

VALEURS

Novartis a perdu 3,18% après que le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé que son médicament expérimental contre le cholestérol, le pelacarsen, n'avait pas réussi à réduire le risque de crise cardiaque et d'AVC lors d'un essai clinique de phase avancée.

Lottomatica a grimpé pour sa part de 7,1%, la société de paris ayant ⁠fourni davantage de détails sur la manière dont son ‌projet de fusion avec le groupe espagnol Cirsa (+6,1%) permettrait de dynamiser son activité en ligne.

Au niveau sectoriel, l'énergie s'est distinguée grâce aux prix élevés du pétrole (+1,29%), tout comme la technologie (+1,07%), dans le sillage des gains ⁠enregistrés plus tôt dans la journée sur les marchés asiatiques.

LES INDICATEURS DU JOUR

La croissance de l'activité économique de la zone euro a été plus forte qu'initialement prévu au deuxième trimestre 2026, de 0,6% par rapport aux trois premiers mois de l'année, selon les chiffres définitifs publiés ‌lundi par Eurostat.

Également dans la zone euro, le moral des investisseurs a atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, soutenu par l'amélioration des anticipations et de la conjoncture économique, qui témoignent d'une confiance dans ⁠la reprise économique, selon une enquête publiée lundi.

TAUX

Les rendements obligataires ont progressé lundi dans la zone euro, dans un contexte marqué par les craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient, mais aussi ⁠par les inquiétudes concernant l'orientation politique des principales économies et le ‌niveau élevé de la dette publique.

En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans a pris 4,6 points de base à 3,3840%, tandis que celui du titre à deux ans a avancé de 5,7 points de base pour s'établir à 2,9892%.

En France, le rendement de ​l'OAT à dix ans a gagné 5,5 points de base à 4,2482%, tandis que celui de l'obligation à 30 ans a franchi la barre des ‌5%, un seuil symbolique qui le ramène à l'époque de la crise financière de 2008.

Au Royaume-Uni, le Gilt britannique à 10 ans a gagné 4,4 point de base à 5,1813%.

Le ministre britannique des Finances, John Healey, a par ailleurs profité de son premier grand discours depuis son entrée en fonction pour ​offrir une vision plus optimiste de l'économie, à quelques semaines de la présentation d'un budget annuel qui pourrait comporter des décisions difficiles en matière de fiscalité et de dépenses publiques.

Le marché obligataire américain est fermé lundi.

CHANGES

Le dollar perd 0,31% face à un panier de devises de référence, pénalisé par la récente appréciation du yen japonais et dans un contexte d'attente avant la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis.

Le yen a atteint lundi son plus haut niveau depuis sept mois, sous l'effet d'une combinaison de facteurs, notamment les paris sur ⁠un resserrement monétaire de la part de la Banque du Japon (BoJ) et les anticipations d'un éventuel rapatriement de fonds par les investisseurs japonais.

L'euro gagne à son tour 0,14% à 1,1629 dollar, mais a reculé de plus de 1% depuis le début de cette année, ce qui en fait la devise majeure la moins performante face au dollar en 2026.

PÉTROLE

Les cours du pétrole se rapprochent peu à peu des 100 dollars le baril, les tensions dans le détroit d'Ormuz continuant de freiner les flux de brut au Moyen-Orient.

Le Brent avance de 1,53% à 97,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,69% à 93,03 dollars.

Cette nouvelle hausse des cours du pétrole intervient après une progression de près de 8% au cours de la semaine dernière.

Les perturbations sur le marché de l'énergie ont également des répercussions sur les prix du gaz : le contrat de référence néerlandais à échéance la plus proche sur le hub TTF s'établit à 73 euros par mégawattheure (MWh), après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis janvier 2023.

A SUIVRE LE 8 SEPTEMBRE :

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage°

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)