Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe finit dans le désordre, le CAC 40 freiné par LVMH Reuters • 28/07/2020 à 18:51









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN ORDRE DISPERSÉ par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, des résultats d'entreprises diversement appréciés et les incertitudes sur le plan de relance américain suscitant la prudence des investisseurs. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,22% à 4.928,94 points. Le Footsie britannique a pris 0,4% et le Dax allemand a cédé 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,14%, le FTSEurofirst 300 de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,47%. Les trois indices phares de Wall Street étaient dans le rouge au moment de la clôture en Europe. Les négociations au Congrès américain sur un plan de relance s'annoncent difficiles après la présentation par la majorité républicaine au Sénat de sa version d'un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars, qui a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates et de certains républicains. Les investisseurs comptent sur ce plan pour soutenir le rebond de l'économie américaine alors que des mesures exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage expirent en fin de semaine et que le coronavirus continue de se propager dans le pays. L'autre événement de la semaine qui suscite la prudence est la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Si les marchés n'en attendent pas grand chose, la banque centrale américaine pourrait cependant laisser entrevoir mercredi des mesures qu'elle déploierait en septembre ou au cours du quatrième trimestre. VALEURS La séance européenne a été rythmée par plusieurs résultats d'entreprises dont ceux de LVMH - première capitalisation boursière du CAC 40 - qui a perdu 4,07%. Les résultats semestriels du géant du luxe ont été marqués par une baisse plus forte que prévu de la marge opérationnelle dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Dans son sillage, Kering a cédé 2,73%, Hermès 2,19% et Moncler 4,1%, le groupe italien ayant annoncé une perte au premier semestre, pour la première fois de son histoire. A l'inverse, PSA a gagné 2,42% après être parvenu à maintenir un résultat positif au premier semestre et avoir confirmé son objectif de marge à moyen terme au vu du rebond des ventes observé en Europe depuis la fin du confinement. Fiat Chrysler, avec lequel PSA est en train de fusionner, a suivi le mouvement avec un gain de 2,26%. Carrefour, qui publiait ses résultats semestriels après la clôture, a pris 3,81% sur la nouvelle d'un bond du bénéfice trimestriel de sa filiale au Brésil. A la baisse, le loueur de voitures en difficulté Europcar a chuté de 17,67%. La société d'investissements Eurazeo a demandé aux candidats intéressés par un rachat de la société de soumettre une offre définitive en septembre, ont dit à Reuters des sources proches du dossier. A WALL STREET Du coté des valeurs américaines, 3M (-4,59%) est lanterne du Dow Jones, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur au consensus. McDonald's abandonne 1,77% après avoir annoncé des résultats trimestriels décevants en raison de la fermeture de ses restaurants pendant le confinement. A contrario, Pfizer gagne 3,42%, le géant pharmaceutique ayant relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. CHANGES/TAUX L'euro s'éloigne du pic de deux ans touché la veille face au dollar, à 1,1781, pour évoluer autour de 1,1725. Après sept séances de recul, le dollar regagne un peu de terrain face à un panier de devises de référence avant les annonces de la Fed mercredi et les inquiétudes concernant l'adoption d'un nouveau plan d'aide américain. Sur le front de la dette souveraine, les rendements des emprunts d'Etat reculent face aux nombreuses incertitudes, à 0,5954% pour les Treasuries à 10 ans et -0,501% pour son équivalent allemand., Le recul s'est légèrement accentué lorsque la Fed a annoncé prolonger plusieurs de ses facilités de crédits jusqu'à la fin de l'année, signe que l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie est plus durable que prévu. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le Brent cède 0,41% à 43,23 dollars le baril et le brut américain perd 1,27% à 41,07 dollars. A SUIVRE : Mercredi, les acteurs du marché suivront à 18h00 GMT le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, suivi de la conférence de presse de son président Jerome Powell. La journée sera également l'une des plus chargée du trimestre en terme de résultats avec ceux de Sanofi, Schneider Electric, GlaxoSmithKline, Deutsche Bank, Boeing ou encore Facebook. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.