Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe finit dans le désordre après une séance hésitante Reuters • 16/04/2020 à 18:46









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN HAUSSE par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, Paris exceptée, au terme d'une séance hésitante, la tendance restant globalement soutenue par la perspective d'une reprise de la vie économique alors que les indicateurs économiques restent inquiétants. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,08% à 4.350,16 points après avoir gagné 1,5% dans la matinée. Le Footsie britannique a pris 0,55% et le Dax allemand a gagné 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,15%, le FTSEurofirst 300 de 0,62% et le Stoxx 600 s'est adjugé 0,58%. Les effets du coronavirus sur l'économie continuent d'être aux centres des préoccupations des investisseurs. Selon le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), il est probable que l'économie mondiale soit en contraction. Aux Etats-Unis, plus de 5,2 millions de personnes ont déposé une demande d'allocation au chômage la semaine dernière, en baisse par rapport au 6,615 millions de la semaine précédente. "Ce chiffre est affreux mais il est inférieur à celui des deux semaines précédentes, je pense que nous avons atteint un pic", a déclaré David Bahnsen, directeur des investissements du groupe Bahnsen. "Ce que le marché ne peut pas évaluer parfaitement, c'est la réouverture de l'économie et son impact sur les bénéfices des entreprises dans un trimestre, deux trimestres et un an." Donald Trump, qui a déclaré que les Etats-Unis pourraient avoir franchi le pic de contamination, doit annoncer ce jeudi sa feuille de route pour la réouverture de l'économie des Etats-Unis lors d'une conférence de presse. "Les mouvements d'aujourd'hui sont principalement motivés par l'espoir, les marchés étant impatients d'entendre des nouvelles sur les stratégies de déconfinement et la réouverture des économies", a commenté Stefan Koopman, chez Rabobank. VALEURS Avec le repli des cours du brut, l'indice Stoxx du pétrole et du gaz a perdu 2,19%, accusant la plus forte baisse sectorielle en Europe, devant les banques (-1,09%) et l'assurance (-0,98%). Le groupe Total a cédé 2,18%. A Londres, BP et Royal Dutch Shell ont perdu 2,59% et 3,55%. EDF perd 4,66%, l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600, après avoir nettement réduit sa prévision 2020 de production d'électricité nucléaire. En tête du CAC, Dassault Systèmes a gagné 5,83% devant TechnipFMC 3,5%. Lagardère a bondi de 12,57%, soutenue par une information du journal Les Echos évoquant des prises de participation de plusieurs figures du capitalisme français afin de soutenir son dirigeant Arnaud Lagardère face à l'offensive du fonds activiste Amber Capital. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était dans le désordre: le Dow Jones perdait 0,4% et le Standard & Poor's 500 gagnait 0,35%. Le Nasdaq Composite avançait de 1,54% grâce à la hausse des valeurs technologiques. Parmi les grands groupes ayant publié leurs résultats du premier trimestre, la banque Morgan Stanley perdait 0,29% après avoir annoncé une chute de 32% de son bénéfice, fragilisé par ses activités de conseil et de gestion de fortune, touchées de plein fouet par la crise du coronavirus. Les analystes estiment que les bénéfices du S&P-500 ont reculé de 12,8% au premier trimestre, selon les données IBES Refinitiv. LES INDICATEURS DU JOUR Outre les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de la nette dégradation en avril des conditions d'activité économique dans la région de Philadelphie, à leur plus bas niveau historique. En zone euro, la production industrielle a légèrement reculé en février (-0,1%), avant la mise en place de mesures de confinement. TAUX Les nouvelles illustrations des dommages économique du coronavirus a incité les investisseurs à se pencher sur les emprunts d'Etats: les rendements américains à 10 et 30 ans ont reculé à des plus bas de dix jours tandis que le deux ans est tombé à un creux de trois ans à 0,1870%.,, En Europe, le rendement du Bund à 10 ans a fini en légère baisse à -0,478%. Les investisseurs retrouvent de l'appétit pour la dette italienne grâce à la perspective d'un coup de pouce financier de l'Union européenne en faveur de l'Italie, l'Espagne et d'autres pays durement touchés par le coronavirus dans le cadre du prochain budget à long terme de l'UE, selon un document interne vu par Reuters. Le rendement du BTP à 10 ans a reflué de plus de huit points à 1,86%, après avoir grimpé la veille à un plus haut d'un mois, et son équivalent espagnol de cinq points de base. CHANGES Le dollar (+0,64%) continue de bénéficier de son statut de valeur refuge et se rapproche d'un pic d'une semaine face à un panier de six devises de référence. L'euro recule d'environ 0,61% à 1,084 dollar, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le 8 avril. PÉTROLE Les prix du pétrole ont effacé leurs gains du jour en raison des inquiétudes persistantes sur une offre excédentaire et une baisse de production jugée insuffisante. L'Opep a de nouveau réduit jeudi ses prévisions de demande mondiale pour cette année à cause de "choc historique" provoqué par l'épidémie de coronavirus. Dans son rapport mensuel, elle prévoit une baisse de la demande de 6,9 millions de baril par jour (bpj) contre une hausse de 60.000 bpj dans son précédent rapport. Le baril de Brent de la mer du Nord recule de 0,5% à 27,59 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) évolue autour de 20 dollars. (Laetitia Volga)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.03% TOTAL Euronext Paris +4.40% LAGARDERE Euronext Paris -1.17% BP LSE +3.88% FTSE 100 FTSE Indices +3.50%