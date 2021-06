L'Europe et les Etats-Unis souhaitent enterrer la hache de guerre commerciale

(AOF) - L'Union européenne et les Etats-Unis devraient s'engager à tourner la page des différends commerciaux transatlantiques, selon un projet de déclaration finale préparé en vue de leur sommet du 15 juin à Bruxelles, dont Reuters a pu consulter une copie. Le projet prévoit aussi un engagement à s'efforcer d'éviter tout conflit commercial à l'avenir et à mettre un terme avant le 11 juillet au différend qui dure depuis plusieurs années sur les subventions aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus, a ajouté l'agence de presse.