L'Europe entend réformer le marché du gaz

(AOF) - Vu la hausse des prix du gaz et les craintes quant à l'impact sur les consommateurs et les entreprises, le Parlement européen a débattu des options pour faire face à la crise. La commissaire à l'énergie, Kadri Simson, a déclaré que l'UE devait réagir de manière rapide et coordonnée. Elle a souligné les mesures possibles déjà à la disposition des États membres pour aider les ménages et les PME vulnérables. Par ailleurs, avant la fin de l'année, la Commission proposera de réformer le marché du gaz afin de le rendre plus résilient face aux flambées des prix.

Pendant le débat en plénière, les députés ont demandé une enquête sur les manipulations du marché par des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que sur la spéculation sur le marché européen du carbone afin de mesurer les conséquences de ces deux facteurs sur les prix. Beaucoup ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures immédiates en vue de protéger les plus vulnérables contre la hausse des factures.