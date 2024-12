L'Europe en repli après la décision de la BCE, le CAC 40 proche des 7410 points

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le rouge au lendemain de la décision de la BCE. La Banque Centrale a abaissé de nouveau ses taux pour la quatrième fois depuis le début de l'année. Le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou au poste de Premier ministre. Côté statistiques, l'inflation en France est ressortie en rythme annuel à 1,3% en novembre comme attendu par les analystes. Côté valeurs, Casino, Euroapi et Eutelsat quitteront le SBF 120 le 23 décembre prochain. Le CAC 40 a perdu 0,15% à 7409 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,04% à 4964 points.

En Europe, les réassureurs Munich Re et Swiss Re ont dévoilé leurs perspectives de résultats pour 2025. Le premier vise un résultat net de 6 milliards d'euros et le second d'au moins 4,4 milliards de dollars. Les investisseurs apprécient Munich Re qui a gagné 5,28% à 516 euros et a pris la tête de l'indice Dax 40 tandis que Swiss Re (+4,77% à 133,90 francs suisses) a dominé l'indice SMI. Cette année, Munich Re et Swiss Re tablent respectivement sur des bénéfices nets de plus de 5 milliards d'euros et de plus de 3 milliards de dollars.

Changements en vue au sein du SBF 120 qui seront effectifs à partir du 23 décembre : Casino (+0,13% à 1,11 euro), Euroapi (-5,23% à 2,97 euros) et Eutelsat ne feront plus partie de l'indice et seront remplacés par Medincell (+8,52% à 16,30 euros), Planisware (+1,09% à 27,35 euros) et Robertet (+0,35% à 872 euros). Aucune modification n'est, en revanche, à noter au sein de l'indice CAC 40, a précisé hier l'opérateur boursier Euronext dans un communiqué. Casino avait réintégré le SBF 120 en juin dernier à la faveur de sa restructuration orchestrée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Sanofi (-1,68% à 89,17 euros) a affiché une des plus fortes baisses du CAC 40 après que Gilead Sciences a annoncé aujourd'hui que Dietmar Berger, directeur médical de Sanofi depuis 2020, rejoindra ses équipes le 2 janvier 2025. Directeur médical, membre de l'équipe de direction du groupe, Dietmar Berger succédera à Merdad Parsey qui était en poste depuis 2019. Il assumera la responsabilité du portefeuille virologie, oncologie et maladies inflammatoires de Gilead et supervisera le développement et les affaires médicales de la société au niveau mondial.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 13,4 milliards d'euros en octobre alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 17 milliards d'euros en septembre.

L'inflation en France se situe à 1,3% sur un an en novembre, selon les données définitives publiées ce vendredi par l'Insee qui a confirmé son estimation initiale. En octobre, les prix à la consommation avaient augmenté de 1,2% sur un an en octobre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a accéléré légèrement sur un an : il a progressé de 1,7% en novembre, après une hausse de 1,6% en octobre.

En octobre, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, est restée stable dans la zone euro et a augmenté de 0,3% dans l'UE, par rapport à septembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En septembre, la production industrielle avait diminué de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. En octobre 2024, par rapport à octobre 2023, la production industrielle a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE.

En rythme mensuel, les prix des importations ont progressé de 0,1% aux Etats-Unis en novembre alors qu'ils étaient attendus en baisse de 0,2%. Ils étaient en hausse de 0,1% en octobre.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,28% à 1,0498 dollar.