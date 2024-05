L'Europe en ordre dispersé, Veolia et Société Générale brillent au CAC 40

(AOF) - Les indices européens ont clôturé en ordre dispersé, avant la publication demain des chiffres de l'inflation du mois d'avril à la fois en France et aux Etats-Unis. Côté valeurs, Veolia a affiché l'une des plus fortes hausses du CAC 40, après avoir dévoilé de solides résultats au premier trimestre 2024. Société Générale a fini en tête de cet indice. La banque a été galvanisée par les propos d'Emmanuel Macron qui s'est déclaré favorable à la consolidation du secteur bancaire européen. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 8225 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,05% à 5081 points.

Bayer (-0,82% à 29,14 euros) a reculé légèrement du Dax 40 même si le groupe a signé une performance trimestrielle meilleure que prévu. Le groupe chimique allemand voit son Ebitda avant éléments exceptionnels reculer de 1,3% sur un an à 4,4 milliards d'euros, mais il dépasse le consensus s'élevant à 4,15 milliards d'euros. Bayer maintient ses objectifs annuels hors effets de change, mais ces derniers seront plus importants qu'anticipé auparavant. L'Ebitda avant éléments exceptionnels est attendu entre 10,2 et 10,8 milliards d'euros.

Veolia (+2,13% à 29,66 euros) a affiché l'une des plus fortes hausses du CAC 40, après avoir dévoilé de solides résultats au premier trimestre 2024. "Nous avons commencé l'année 2024 avec une forte demande pour nos services, qui s'est traduite par une croissance de 3,9 % du chiffre d'affaires, hors effet de la variation du prix des énergie. Cette demande est particulièrement soutenue dans nos activités boosters, et notamment les technologies de l'eau, où le chiffre d'affaires a progressé de 15 % avec les commandes en hausse de 50%", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe.

Société Générale (+3,79% à 27,26 euros) a affiché la plus forte progression de l'indice CAC 40, galvanisée par des déclarations d'Emmanuel Macron, qui s'est déclaré favorable à la consolidation du secteur bancaire européen. Interrogé par Bloomberg sur l'éventuelle acquisition par des rivaux européens d'une banque française telle que la Société Générale, il a répondu : "Oui, bien sûr".

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation a été confirmée à 2,4% en avril sur un an en Allemagne en données harmonisées, contre 2,3% en mars. Elle a aussi été confirmée à 0,6% sur un mois en avril, comme en mars.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 47,1 en mai contre 44,9 attendus et 42,9 en avril.

Les prix à la production ont progressé de 2,2% en avril en rythme annuel aux Etats-Unis comme attendu. Ils étaient en hausse de 1,8% en mars. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,5% contre une hausse attendue de 0,3% après un repli de 0,1% en mars. Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,5% en rythme mensuel, à comparer avec un consensus de 0,2%. En rythme annuel, ils ont augmenté de 2,4% en avril, en ligne avec les attentes.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,26% à 1,0817 dollar.