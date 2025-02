L'Europe en ordre dispersé, le CAC 40 se rapproche de son plus haut absolu

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la semaine en ordre dispersé après une nouvelle pluie de résultats d'entreprises. L'indice CAC 40 a progressé de 0,18% à 8178,54 points, portant ses gains sur la semaine à 2,6% et à près de 11% depuis le 1er janvier. Il a enregistré une cinquième de suite dans le vert se rapprochant un peu plus de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points. L'EuroStoxx50 a, lui, cédé 0,23% à 5487,70 points. A Wall Street, le Dow Jones perd 0,25% vers 17h30.

Hier, à l'exception de Londres, les Bourses européennes ont fini en hausse, soutenues par les espoirs de la fin du conflit en Ukraine et les bons résultats d'entreprises.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu que leurs équipes respectives "entament immédiatement des négociations" pour arrêter la guerre en Ukraine, a indiqué mercredi soir le président américain.

"Il peut y avoir un plan qui concernerait la fin de la guerre et qui serait soutenu par l'Ukraine " affirme Volodymyr Zelensky pour qui la voix de l'Europe est très importante.

Tensions commerciales mondiales avec Trump

Autre fait notable de cette semaine, Donald Trump a annoncé l'instauration de droits de douane réciproques sur les importations en provenance des pays qui prélèvent des taxes sur les produits américains. Cette décision intervient après le relèvement de 10 % des droits de douane sur les produits chinois, puis d'une taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium.

Le chef d'Etat américain veut ainsi rétablir "l'équité" dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde. Pour la Commission européenne, cette politique commerciale "réciproque" est "un pas dans la mauvaise direction".

"L'UE reste attachée à un système commercial mondial ouvert et prévisible qui profite à tous les partenaires. Elle maintient des tarifs douaniers parmi les plus bas au monde et ne voit aucune justification à une augmentation des tarifs américains sur ses exportations jugeant que les tarifs douaniers accroissent l'incertitude économique et perturbent l'efficacité et l'intégration des marchés mondiaux ", a commenté l'institution de l'UE.

De son côté, Oxford Economics, cabinet de conseil économique, a intégré dans ses prévisions de croissance du PIB de la zone euro un droit de douane général de 10% imposé par les États-Unis et des mesures de rétorsion immédiates de la part de l'UE. Les PIB de l'Allemagne et de l'Italie pourraient ainsi être pénalisés à hauteur de 0,5 à 0,6 point.

Côté statistiques, l'accélération inattendue de l'inflation aux Etats-Unis en janvier a fait réagir les marchés, mercredi. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1%.

"Nous pensons que l'inflation devrait se maintenir à des niveaux inconfortablement élevés jusqu'en 2025 (environ 3% pour l'inflation de base), malgré le risque croissant d'un ralentissement plus marqué du marché du travail et de la croissance du PIB réel, découlant des récentes annonces de Trump en matière d'immigration et de l'incertitude politique généralement élevée", déclare Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.

Côté valeurs, Hermès a affiché une des plus fortes hausses du CAC 40 à la faveur de résultats record et meilleurs que prévu en 2024. Ce matin, le titre a enregistré un nouveau plus haut absolu à 2957 euros. En revanche, Eutelsat a dévissé terminant bon dernier du marché SRD en raison d'une lourde perte au premier semestre.

La semaine prochaine, les marchés réagiront encore aux résultats d'entreprises. Sont attendus ceux d'Accor, Airbus, Capgemini, Carrefour, Edenred, Eramet, ou encore Renault.