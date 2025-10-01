L'Europe en ordre dispersé avant de nouvelles données, prudence avec le "shutdown" américain

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi en début de séance, les investisseurs attendant la publication d'une série de données dans la zone euro sans perdre de vue la situation aux États-Unis, qui sont entrés en shutdown sur fond de divisions partisanes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,02% à 7.897,31 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,10% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,08%.

Les investisseurs se montrent prudents mercredi avant la publication des données PMI définitives sur l'activité manufacturière de la zone euro à partir de 07h50 GMT, suivies par celles de l'inflation du bloc à 09h00 GMT, qui devrait par ailleurs montrer une légère accélération des prix.

Tous les regards sont toutefois portés vers les Etats-Unis, où les opérations de l'administration fédérale ont fermé en grande partie ce mercredi alors que le Congrès et la Maison blanche n'ont pas reussi à trouver un accord budgétaire.

Si l'impact de cette impasse — la deuxième de ce genre sous la présidence de Donald Trump et la quinzième depuis 1981 — devrait être limité, le shutdown pourrait priver la Réserve fédérale (Fed) de données clés sur le marché du travail prévues vendredi.

Aux valeurs, le secteur pharmaceutique se distingue, avec Sanofi SASY.PA qui gagne 4%, Roche ROG.S 4,5%, Astrazeneca

AZN.L 3,5%, Novo Nordisk NOVOb.CO 3,51% et Novartis NOVN.S 2,7%, aidés par l'annonce, mardi, d'un accord du gouvernement américain avec le laboratoire pharmaceutique PFE.N sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Soitec SOIT.PA , qui a annoncé le départ de son actuel directeur général peu avant l'ouverture de la Bourse, prend 4,7%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)