L'Europe en mode pause, le luxe sous pression

Les marchés actions européens évoluent sans direction claire ce vendredi matin. Peu après 10h30, le CAC 40 grappillait 0,04% à 8 364 points tandis que l'Euro Stoxx 50 s'effritait de 0,05%. Le Footsie 100 s'adjugeait près de 0,2%. La remontée des rendements obligataires et les inquiétudes entourant le secteur technologique incitent les investisseurs à la prudence.

Le secteur du luxe figure parmi les principales victimes de cette séance. Richemont, propriétaire notamment de Cartier, chute de près de 6% à Zurich après la publication de ses résultats trimestriels. Si cette tendance se confirme, le groupe suisse pourrait enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis juillet 2023. Dans son sillage, LVMH (-0,1%), Hermès (-0,4%) et Kering (-1%) évoluent également dans le rouge à Paris.

Eramet est également sous pression. Le groupe minier français, en queue de peloton de l'indice SBF 120, chute de 6% après avoir annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros.

Eiffage (-0,1%) a confirmé hier ses objectifs annuels. Le groupe de construction et de concessions autoroutières a réalisé un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 2,6% sur un an, dont 1,5% à périmètre et taux de change constants.

Danone ( 1,2%) poursuit, de son côté, son développement à l'international. Le géant agroalimentaire a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de MADE Group, une société australienne spécialisée dans la nutrition saine. Cette opération doit lui permettre de renforcer ses positions sur les segments porteurs de la région Asie-Pacifique.

Par ailleurs, Microsoft fait face à une panne majeure de ses services Microsoft 365. Affectant notamment Outlook, Teams et Copilot, cet incident perturbe le fonctionnement d'entreprises et d'administrations dans 74 pays, privant de nombreux utilisateurs de leurs outils de messagerie, de collaboration et d'intelligence artificielle.

Inquiétudes sur l'IA

Les incertitudes autour de l'IA continuent par ailleurs de peser sur le sentiment de marché. La démission soudaine de Jensen Huang de la direction générale de Nvidia a ravivé les interrogations sur les perspectives du secteur. À Wall Street, le fabricant de puces a finalement limité son recul à 4% jeudi, après avoir plongé de 14% dans les échanges de préouverture.

Sur le front macroéconomique, l'inflation française a atteint 3,4% sur un an en octobre, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Ce chiffre, conforme à l'estimation provisoire dévoilée fin octobre, marque un plus haut depuis janvier 2024, sous l'effet notamment de l'accélération des prix de l'énergie. Les intervenants prendront connaissance dans l'après-midi des prix à la production outre-Atlantique du mois d'octobre.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,1% à 1,1061 dollar.