L'Europe en hausse, Wall Street s'interroge après les résultats d'entreprises

Les indices boursiers européens ont profité du net rebond de l'activité post-Covid en Chine pour progresser mardi, au milieu d'une nouvelle série de résultats d'entreprises qui ont laissé Wall Street sur la défensive.

La Chine a annoncé une croissance au premier trimestre de 4,5% sur un an, portée notamment par des ventes au détail en augmentation de 10,6% sur un an en mars. "Les consommateurs ont commencé à dépenser" relève Stephen Innes, de Spi AM, qui note toutefois la faiblesse de la production industrielle.

Très orientés sur la croissance mondiale dont la Chine est le pilier, les indices européens ont gagné 0,47% à Paris, 0,59% à Francfort, 0,38% à Londres et 0,69% à Milan.

A l'inverse, Wall Street reculait après de nombreux résultats d'entreprises, parfois mal accueillis, comme ceux de Goldman Sachs. Le Nasdaq cédait 0,16% le S&P 500 0,08%, le Dow Jones 0,19% vers 16H10 GMT.

Si les résultats des entreprises américaines sont dans l'ensemble "solides", selon Craig Erlam, analyste d'Oanda, de trop bons résultats risquent de pousser la Banque centrale américaine (Fed) à continuer de durcir sa politique monétaire pour ramener au plus vite l'inflation proche de sa cible des 2%.

Un membre influent de la Fed, James Bullard, a déjà dit que la Fed pourrait encore monter ses taux trois fois, plus que ce qu'imaginent les investisseurs, a aussi remarqué M. Erlam.

CMA CGM veut acquérir Bolloré Logistics

L'armateur français CMA CGM est entré en "négociations exclusives" avec Bolloré pour acquérir ses activités de transport et de logistique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros, ont annoncé mardi les deux entreprises. Bolloré SE montait de 5,27% tandis que Vivendi, contrôlé par Bolloré SE, s'envolait de 6,32%.

Parmi les résultats

Goldman Sachs (-1,93%), affecté par la baisse des résultats de ses banquiers d'affaires et de ses courtiers au premier trimestre, a fait part mardi d'une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices (-19%). Bank Of América perdait aussi 0,91% après ses résultats.

Le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson (-2,72%) a publié une perte nette au premier trimestre, liée à des frais de litige, tout en relevant ses objectifs pour 2023 après des ventes robustes.

A Wall Street également, le groupe de défense américain Lockheed Martin (+2,01%) a publié un chiffre d'affaires en très légère hausse au premier trimestre et confirmé ses perspectives pour 2023, dans un communiqué publié mardi.

En Europe, le géant suédois de l'équipement telecom Ericsson a annoncé avoir renforcé son plan d'économies destiné à restaurer sa rentabilité, prévoyant un "environnement agité" cette année après un premier trimestre marqué par une chute attendue de ses bénéfices. L'action a dévissé de 8,59% à Stockholm.

L'action du vendeur en ligne de produits de beauté et nutrition The Hut Group (THG) a chuté de 19,84% à Londres après que le groupe a annoncé une perte nette multipliée par quatre en 2022 à près de 540 millions de livres. Lundi, il avait bondi de 45% sur un potentiel rachat du fonds de capital risque américain Apollo.

Du côté des devises et du pétrole

Les cours du pétrole montaient autour de 0,5%, le baril de Brent tournant autour de 85,15 dollars et celui WTI autour de 81,30 dollars vers 15H50 GMT.

L'euro reprenait 0,28% au billet vert à 1,0957 dollar pour un euro après deux séances de baisse.

La livre montait par rapport au dollar (+0,34% à 1,2419 dollar pour une livre).

bur-fs/kd/pta