L'Europe en hausse après la BCE, la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé la semaine en hausse au lendemain de la décision de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 a gagné de 0,41% à 7465,25 points portant ses gains sur la semaine à 1,5% L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,54% à 4840,27 points. Outre-Atlantique, la tendance est similaire. Le Dow Jones avance de 0,99%, vers 17h30. L'once d'or évolue sur ses plus hauts historiques à près de 2600 dollars.

Cette semaine a été rythmée par la décision de politique monétaire de la BCE. Hier, elle a annoncé une baisse ses taux directeurs de 25 points de base (soit 0,25%) après une première baisse en juin.

"La baisse de 0,25% des taux directeurs décidée par la BCE était largement attendue par les acteurs du marché. Les données économiques attendues d'ici la réunion d'octobre étant limitées, nous ne prévoyons pas de nouvelle baisse avant décembre, à moins d'une détérioration significative de la croissance régionale ou mondiale", explique Gurpreet Garewal, macro strategist, fixed income & liquidity solutions chez Goldman Sachs Asset Management.

Ce sera au tour de la Fed de rendre sa décision de politique monétaire les 17 et 18 septembre prochains.

La Fed est "presque certaine d'assouplir sa politique la semaine prochaine, mais il est "peu probable" qu'elle soutienne les prévisions de marché concernant une série importante et rapide de baisses de taux. Elle "réduira les taux de 25 points de base, tout en signalant son intention de poursuivre avec une série de baisses consécutives de même ampleur", observe J. Safra Sarasin.

Sur ce sujet, le CME FedWatch Tool attribue désormais une probabilité de 41% à un assouplissement monétaire de 50 points de base de la Fed ce 18 septembre contre 17% mardi dernier ". " Le regain de spéculation sur une réduction plus importante a été déclenché par un article du Wall Street Journal rédigé par Nick Timiraos (The Fed's rate cut dilemma : Start big or small ?) et a été interprété par les marchés comme une manœuvre orchestrée par la Fed, étant donné que ce journaliste est connu pour avoir des liens avec la Fed ", explique MUFG.

Mercredi dernier, les investisseurs ont pris connaissance des données de l'inflation aux Etats-Unis en août. Sur ce mois, L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel comme prévu, et à 0,3% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%.

Parmi les statistiques du jour, l'Insee a dévoilé en France les chiffres définitifs de l'inflation du mois d'août. Ils ont été revus en baisse à 1,8% après une hausse de 2,3 % en juillet. L'institut table sur une poursuite de la baisse en direction de 1,6% pour fin 2024.

Côté valeurs, Worldline a enregistré la plus forte baisse du SBF 120. Son titre a dévissé suite à l'annonce du départ de son directeur général et de son nouvel avertissement sur ses résultats.

En revanche, Bolloré a fini en hausse. Sa décision de rationaliser et de simplifier les structures du groupe en sortant 3 filiales de la cote a été accueillie favorablement.