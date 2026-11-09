L'Europe en belle hausse avec le reflux du pétrole

Lundi vert sur les grandes places européennes, avec une nette détente sur les prix de l'or noir et une actualité macro-économique quasi-inexistante. Le CAC 40 a repris 1,16%, à 8 233,30 points, le DAX 40 s'est apprécié de 1,72%, et le FTSE 100 a progressé de 0,99%.

La Bourse de Paris, en repli vendredi, avait réussi à boucler une deuxième semaine consécutive de hausse ( 2,13% lors du dernier exercice hebdomadaire et 4,58% depuis le 23 octobre), une séquence inédite depuis le début du mois d'août.

En l'absence d'indicateurs macro-économiques d'importance, la tendance a été portée par le net reflux des cours de l'or noir, consécutif à des déclarations de Donald Trump. Lors d'un entretien téléphonique avec un journaliste de CNN, le président des Etats-Unis a indiqué qu'il était très peu probable que de nouvelles frappes soient nécessaires. Il a ajouté que tout dépendrait de la volonté des Iraniens de signer ou non un accord.

D'un autre côté, selon Tasnim, une agence de presse iranienne, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a indiqué que la proposition de Téhéran de deux jours pour rouvrir le détroit d'Ormuz intégrait l'ensemble des accords conclus par les Etats-Unis dans le cadre du protocole d'accord d'Islamabad.

Dans ces conditions, à 17h30 à New York, le WTI reculait de 2,61%, à 88,05 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cédait 3,17%, à 94,43 dollars, des niveaux proches de ceux connus le 4 novembre dernier après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat américaines.

Le reste de la semaine sera un peu plus chargé au niveau de la macro-économie, avec principalement dès demain les très attendus chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre.

En attendant, sur le marché des devises, au moment de la clôture en Europe, l'euro était en forte hausse face au billet vert ( 0,48%), et se négociait contre 1,1202 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, Sanofi a été particulièrement entouré et a fini sur un gain de 2,41%. UBS et Baader Europe ont relevé leur objectif de cours sur le titre à respectivement 88 et 109 euros, tandis que BNP Paribas est passé de neutre à surperformance en visant 102 euros, contre 79 euros précédemment.

Dans le haut du palmarès également, Legrand a progressé de 3,32%. UBS est passé à l'achat du titre, avec une cible désormais à 170 euros, contre 160 euros auparavant. La banque suisse estime que le marché sous-évalue le potentiel de croissance du groupe, notamment dans les centres de données.

Bien orienté également, Airbus s'est adjugé 4,89%. La Direction générale de l'armement (DGA) a annoncé, lors du salon Euronaval, la signature prochaine d'un contrat avec le missilier européen MBDA pour la fourniture du nouveau standard MdCN Mk2. Les premières livraisons sont prévues dès 2030. MBDA est détenu par Airbus, BAE Systems et Leonardo.

A l'inverse, la séance a été plus compliquée pour les acteurs du secteur du luxe qui ont pesé sur la tendance. LVMH a cédé 1,54% ou encore Hermès qui a perdu 0,66%. Morgan Stanley a abaissé sa cible de cours sur les poids lourds du secteur français.

En dehors de l'indice, Valneva a repris 3,44%, après avoir publié des données cliniques positives issues de deux essais de phase 2 évaluant Shigella4V2 (S4V2), présenté comme le candidat vaccin bioconjugué tétravalent le plus avancé au monde contre la shigellose.

Dans le rouge, Imerys (-1,65%) a été pénalisé par la dégradation d'AlphaValue passée d'acheter à ajouter sur le titre, dans un contexte de perspectives toujours difficiles pour les principaux marchés finaux du groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie.

Ailleurs en Europe, Banco BPM s'est illustré avec un gain de 10,67%, après la proposition de fusion amicale de Crédit Agricole avec sa filiale Crédit Agricole Italia. Le troisième groupe bancaire italien ainsi créé resterait coté à Milan, avec l'actuel directeur général de Banco BPM à sa tête. Les synergies sont estimées à 800 millions d'euros par an, pour une relution du bénéfice par action de 24% en 2027.

D'autre part, Unicredit a gagné 6,28%, soutenue par ses résultats trimestriels. Sur la période, le bénéfice net a augmenté de 24%, à 3,3 milliards d'euros, nettement au-dessus des attentes.

En repli, Kingspan a grappillé 0,32%. Le fabricant irlandais de matériaux d'isolation a souffert de la dégradation de Deutsche Bank, qui est passé d'achat à neutre malgré un objectif de cours relevé à 108 euros.