L'Europe efface les pertes de la semaine dernière, le pétrole recule

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse lundi, annulant les pertes enregistrées en fin de ‌semaine dernière sur fond de craintes sur l'IA suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis que les cours pétroliers reculent à leurs plus bas niveaux depuis début septembre.

À ​Paris, le CAC 40 a gagné 1,16% à 8.233,30 points. À Francfort, le Dax a pris 1,73% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 1,02%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,94%, le FTSEurofirst 300 de 1,30% et le Stoxx 600 de 1,26%.

Les marchés actions reprennent des couleurs après les lourdes pertes enregistrées la semaine dernière, alimentées par les craintes d'un durcissement de la réglementation sur l'intelligence ​artificielle avec le retour en force des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les investisseurs lâchent ainsi du lest sur l'IA et se préparent à de nouvelles données macroéconomiques, dont l'inflation américaine mardi et le PIB de la zone euro vendredi, qui permettront d'affiner les ​perspectives de politique monétaire.

Selon les données LSEG, les marchés parient à 66% sur une hausse des taux ⁠par la Banque centrale européenne (BCE) à l'issue de sa prochaine réunion en décembre.

Les marchés surveillent également toute indication qui pourrait émaner de la rencontre de ce lundi entre les ministres ‌des Finances de la zone euro, se penchant sur les candidatures pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE).

Outre la présidence, deux autres sièges au sein du directoire de la BCE sont également à renouveler dans les mois à venir, à savoir celui d’Isabel Schnabel, responsable des opérations de ​marché de la BCE, qui quittera ses fonctions le 3 janvier, ainsi que ‌celui de Philip Lane, économiste en chef, dont le mandat prend fin en mai.

En France, le gouvernement a annoncé lundi une hausse ⁠de 1,6% du salaire minimum au 1er décembre, cherchant à répondre aux revendications sociales qui s'expriment dans la rue depuis la mi-septembre.

En parallèle, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que les Gardiens de la révolution de la République islamique d'Iran étaient responsables des cyberattaques menées en octobre contre des installations frigorifiques de supermarchés en France.

VALEURS

Le compartiment bancaire européen a enregistré l'une des meilleures performances de ⁠la séance (+2,79%), soutenu par l'envol de 10,67% ‌de Banco BPM après que Crédit Agricole (-0,32%) a annoncé avoir proposé la fusion entre sa filiale italienne et le groupe transalpin.

UniCredit, la deuxième banque italienne, a grimpé ⁠de 6,28% après avoir enregistré une hausse annuelle de 24% de son bénéfice du troisième trimestre, bien supérieure aux prévisions, et revu à la hausse son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

À l'inverse, ‌le secteur du luxe a cédé 0,73% après la publication de données indiquant une baisse de la demande en Chine en octobre. À Paris, LVMH a reculé de 1,54% ⁠et Hermès de 0,66%.

À WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street amplifie ses gains, le Dow Jones avançant de ⁠1,80%, le Standard & Poor's 500 de 1,97% et le ‌Nasdaq Composite de 2,25%.

Alors que Nvidia perd 5,4% après l'ouverture d'une enquête interne pour déterminer sur le directeur général Jensen Huang a été la cible d'un service étranger de renseignement, ses rivaux Intel et ​Qualcomm progressent respectivement de 3,9% et de 5,5%, tandis que Marvell Technology grimpe de 9,8%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En ‌Allemagne, les exportations ont augmenté plus que prévu en septembre, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi, avec une hausse de 2,0% contre des attentes à +0,5% et après -0,4% (révisé de -0,8%) en août.

Dans la zone euro, le ​moral des investisseurs recule légèrement en novembre, l'indice Sentix baissant à 2,4 points après 2,7 points en octobre et contre des attentes à 2,1 points.

CHANGES

Le dollar perd 0,47% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,55% à 1,1204 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,7 point de base à 4,8759%. Le deux ans, plus sensible aux anticipations de politique monétaire, gagne 4,2 ⁠points de base à 4,5636%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de 0,2 point de base à 3,2650% et le deux ans de 0,3 point de base à 3,0041%.

Le rendement de l'OAT à dix ans a lâché 0,4 point de base à 4,7386%. Le deux ans a cédé 0,3 point de base à 3,5027%.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir reculent à leurs plus bas niveaux depuis début septembre, après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il était peu probable qu'il ordonne de nouvelles frappes contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin au conflit progressaient.

Le Brent perd 4,57% à 93,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 3,34% à 87,80 dollars.

À SUIVRE MARDI 10 NOVEMBRE :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)