L'Europe efface en clôture ses gains initiaux, prudence sur la "tech" et les matières premières

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mercredi et la tendance positive sur le Nasdaq à Wall Street s'est également retournée, l'optimisme de la matinée autour des résultats et prévisions de Nvidia ayant laissé place à des interrogations sur la gouvernance à long terme du groupe à la veille de l'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur une perte de 0,85% à 8.146,83 points. Le Footsie britannique .FTSE a reculé de 1,30% et le Dax allemand .GDAXI a reflué de 1,11%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 0,86%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,04% et le Stoxx 600 .STOXX 0,98%. Le principal indice paneuropéen a été affecté principalement par l'important repli du compartiment des ressources de base .SXPP (-4,86%), tombé en séance à un creux de huit mois, alors que les cours du cuivre restent sous pression dans un contexte de raffermissement du dollar et d'inquiétudes concernant la demande liée à l'IA.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 1,19%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,57% et le Nasdaq .IXIC de 0,23%.

L'action Nvidia NVDA.O , qui avait ouvert en hausse après que la société a dit tabler sur un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars pour le trimestre en cours, refluait de 2,47% à la fermeture des marchés européens.

L'incertitude entourant les perspectives de Nvidia, suite au départ soudain la semaine dernière de son ancien directeur général Jensen Huang, éclaboussé par une affaire de moeurs et d'espionnage, secouait de nouveau le secteur de l'IA en fin de séance en Europe.

"Les inquiétudes liées aux problèmes technologiques, associées à un recul des dépenses consacrées aux centres de données et à l'IA, ont incité les investisseurs à se montrer prudents quant à une exposition excessive à un secteur qui pourrait faire face à l'éclatement d'une bulle", a expliqué Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

Le marché est également passé sur la défensive avant la fixation du prix de l'introduction en Bourse d'Anthropic, dont la cotation sous le symbole ANT.O est prévue jeudi. Le créateur de l'IA Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars, un montant astronomique qui pourrait constituer un test clé de l'appétit de Wall Street pour les entreprises liées à l'IA.

Par ailleurs, en attendant le compte rendu à 19h00 GMT de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de l'institut d'émission monétaire, a déclaré mercredi sur CNBC que la banque centrale devait soit relever ses taux directeurs d'un demi-point, soit formuler dans sa communication une réponse plus agressive vis-à-vis de l'inflation, lors de la réunion de décembre.

Les marchés ont déjà intégré avec une quasi certitude une hausse des taux de la Fed le mois prochain, en partie en raison de données économiques qui montrent une économie sur des bases solides alors que les pressions sur les prix persistent. Parallèlement, les déclarations des responsables de la banque centrale suggèrent que d'autres hausses des coûts d'emprunt sont nécessaires, ce qui devrait peser sur le secteur technologique très dépendant des financements par la dette.

VALEURS EN EUROPE

Malgré le retournement de Nvidia, les groupes de semi-conducteurs européens ont fini sur une note positive: Infineon Technologies IFXGn.DE a pris 0,92%, Aixtron AIXGn.DE 2,01%, ASML ASML.AS 1,78% et ASM International ASMI.AS 2,45%.

Le géant industriel français Legrand LEGD.PA , considéré comme l'un des bénéficiaires des investissements liés à l'IA dans les infrastructures électriques, a progressé de 1,61%, tandis que son concurrent Schneider Electric SCHN.PA a gagné 0,61%.

Le constructeur ferroviaire français Alstom ALSO.PA a chuté de 7,14% après avoir accusé une perte nette ajustée semestrielle de 822 millions d'euros.

Accor ACCP.PA a abandonné 4,22% après l'annonce par le groupe d'un accord en vue du rachat des participations minoritaires d'Ennismore pour un montant total d'environ 1,6 milliard d'euros.

Puma PUMG.DE a reculé de 1,06% après que Nike NKE.N a fait état d'un environnement de marché plus concurrentiel.

Le fournisseur de données de crédit Experian EXPN.L a pris 1,66% à la faveur de l'annonce d'un chiffre d'affaires semestriel meileur que prévu et d'un programme de rachat d'actions.

Deutsche Bank DBKGn.DE a cédé 3,15% après avoir déjà reflué la veille de 6% à la suite des révélations dans la presse de ses relations avec des oligarques russes, le président américain Donald Trump ou encore le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont accéléré comme prévu, de 3,6% sur un an en octobre, contre +3,5% en septembre .

L' inflation dans la zone euro a accéléré sur un an en octobre, à 4,0%, comme précédemment estimé .

CHANGES

Le dollar s'apprécie de 0,33% face à un panier de devises de référence .DXY , touchant un nouveau plus haut de 19 mois, les déclarations "hawkish" de Christopher Waller, gouverneur influent de la Fed, et les récentes données économiques ayant renforcé les anticipations d'une hausse des taux directeurs le mois prochain.

L'euro EUR= recule de 0,33%, à 1,0961 dollar, après avoir brièvement touché en séance un plus bas depuis avril 2025, à 1,0954.

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3141 dollar, en repli de 0,53%, après être tombé en séance à 1,3137, les chiffres de l'inflation sous-jacente au Royaume-Uni ayant tempéré les anticipations d'une hausse imminente des taux par la Banque d'Angleterre (BoE).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR se replie de trois points de base, à 5,072%, malgré les propos de Christopher Waller. Les opérateurs attendent désormais les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, ainsi que celles du gouverneur Michael Barr et du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afin d'évaluer la prochaine décision de la banque centrale.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini stable, à 3,377%, tout comme le deux ans DE2YT=RR , qui est ressorti à 3,126%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier souffre, affecté par un rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui montre une hausse plus importante que prévu des stocks américains de brut et de carburant.

Le Brent reflue de 1,81% à 91,42 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 2,58% à 83,8 dollars CLc1 .

A SUIVRE JEUDI: nL5N46U214

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Anjana J. Nair, édité par Benoit Van Overstraeten)