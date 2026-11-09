“L'Europe doit repenser sa sécurité face à la montée en puissance des géants de la technologie”, déclare Mme Ribera de l'UE

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par Sergio Goncalves

L'Union européenne doit repenser sa conception de la sécurité afin de prendre en compte les défis et les risques posés par la puissance croissante des grandes entreprises technologiques, qui vont au-delà des préoccupations traditionnelles en matière de concurrence, a déclaré lundi Mme Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne.

“Nous devons revoir et approfondir notre conception de la sécurité, y compris la cybersécurité”, a déclaré Mme Ribera aux journalistes à Lisbonne, faisant valoir que tester et surveiller les appareils connectés aux infrastructures critiques ne suffisait plus et que la sécurité implique également de veiller à ce que les géants de la technologie soient “régis par des principes démocratiques et transparents”.

“Nous devons agir très rapidement pour mettre en œuvre ces nouvelles approches… C’est l’un des enjeux les plus cruciaux pour la sécurité, pour la démocratie et pour nos valeurs”, a-t-elle déclaré.

Mme Ribera a cité de récentes cyberattaques en Europe qui ont provoqué la surchauffe de réfrigérateurs, perturbé les services de transport et entravé des processus électoraux, notamment en Moldavie, mais elle a refusé de commenter spécifiquement les affaires récentes liées à la sécurité impliquant Nvidia NVDA.O et OpenAI.

Nvidia mène actuellement une enquête sur des allégations selon lesquelles son directeur général, Jensen Huang, aurait été la cible d’une opération de renseignement étranger liée à la Chine, tandis que les autorités américaines ont arrêté un ancien ingénieur d’OpenAI pour des faits présumés d’espionnage.